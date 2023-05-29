«رمكو» تحصل على قطعة أرض بقيمة 257.8 مليون جنيه فى القاهرة الجديدة

أعلنت شركة رمكو لإنشاء القرى السياحية، حصولها على قطعة أرض بمساحة 4.08 ألف متر بقيمة 257.86 مليون جنيه.

وأوضحت رامكو لإنشاء القرى السياحية، أنه تم تخصيص قطعة أرض بمدينة القاهرة الجديدة بنشاط تجاري إداري من قبل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

ونوهت رمكو لإنشاء القرى السياحية إلى أنه تم سداد مقابل التخصيص بدلا من الدفعة المقدمة لقطعة الأرض بالقاهرة الجديدة ، والتي سبق حجزها بعد خصم 10 ملايين جنيه لعدم استكمال إجراءات الأرض.

وأشارت رمكو إلى أن المبلغ المتبقى بعد الخصم 256.4 مليون جنيه، وقد استكملت الشركة سداد المبلغ المتبقي بـ 1.43 مليون جنيه ليصبح السداد كاملا.