رمضان محمد يكشف لـ«المال» كواليس أغنية «بعد مؤقت» في ألبوم تامر حسني

تعاون الشاعر الغنائي رمضان محمد مع النجم تامر حسني في ألبومه الغنائي الجديد “عأشقنجي ” الذي طرحته روتانا مؤخرا في أغنية بعنوان” بعد مؤقت ” وهي تنتمي لطابع أغنيات الدراما في الألبوم الجديد ونالت أعجاب الكثيرين .

وكشف رمضان محمد لـ”المال” ، كواليس تعاونه مع تامر حسني في هذه الأغنية وسبب اختياره لها لتقديمها لتامر حسني في ألبومه الجديد ، بعد آخر أغنية قدمها له “ب100 وش” التي حققت نجاحا كبيرا في ألبومه ” عيش بشوقك” منذ سنوات وقام تامر بغنائها مع مجموعة من المطربين الشعبيين مثل مصطفى حجاج ودياب وأحمد شيبة .

وأشار محمد إلى أنه كان يريد أن يقدم لتامر هذه المرة أغنية مختلفة تماما في طابعها ولونها عن أغنيات “يابخت اللي بتحبيه” وبـ”100 وش” السابقة ، حيث أنهما حققا نجاحا كبيرا مع الجمهور .

وتابع أن أغنية “بعد مؤقت” تمثل بالنسبة له حالة غنائية مختلفة ومختلفة عن باقي أغنيات ألبوم تامر حسني الجديد من حيث شكلها الموسيقي وطابعها ، وكان يراهن على نجاحها .

ولفت إلى أنها كانت مجرد فكرة لديه منذ فترة طويلة أن يقدم لتامر أغنية تمثل حالة فنية جديدة له وتكون ليست شبيهة بأغنياته الدرامية التي قدمها سابقا مثل خلينا زي ماحنا لمحمد حماقي وغيرها.

وأوضح أن تامر أصر على عدم طرح أغنية بعد مؤقت في أحداث فيلمه السينمائي الجديد ” بحبك” حتى لايتم حرقها فيه .