رمضان محمد يكشف كواليس أغنيته الجديدة «فرصة نرجع»

تم الاستقرار في النهاية على إيساف وباسكال مشعلاني

قال الشاعر الغنائي رمضان محمد إن فكرة أغنية فرصة نرجع جاءت له من الحالة المضطربة للناس حاليا بسبب فيروس كورونا والقلق الشديد بداخلهم.

وكان الشاعر يريد تقديم أغنية تحث على التقرب من ربنا بدرجة أكبر بدلا من تقديم أغنية تقول للناس “خليك في البيت” التقليدية.

وأضاف أن الأغنية تحث على أن نخاف على بعضنا بصدق وأن أبواب ربنا مفتوحة طيلة الوقت لكن نحن بعيدين عنها، وقام ببناء الأغنية دون تحديد من سيغنيها وكان هناك نجوم كثيرون سيشاركون فيها .

وتابع أنه تم الاستقرار في النهاية على إيساف وباسكال مشعلاني، وهي أغنية جماعية وتم التحدث مع مخرجة العمل بأنه سيتم الابتعاد عن أي فكرة تقليدية وتم طرحها سابقا في أزمة فيروس كورونا.