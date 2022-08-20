رمضان كريم وسوتس بالعربي .. مسلسلات تعود للجمهور بأجزاء جديدة

تعود بعض الأعمال الدرامية للجمهور على الشاشة الصغيرة في الموسم الدرامي القادم لعام 2023 ، بأجزاء جديدة منها وذلك بعد تحقيق هذه المسلسلات نجاحا جماهيريا كبيرا بالأجزاء الأولى منها .

وأبرز هذه المسلسلات رمضان كريم الذي يعود صناعه لتقديم الجزء الثاني منه في موسم رمضان القادم 2023 ، انتاج أحمد السبكي وتأليف أحمد عبد الله واخراج سامح عبد العزيز ويشارك في بطولته نفس الفنانين الذين تواجدوا بالجزء الأول منهم نجلاء بدر وسيد رجب وسلوى عثمان .

كذلك يقدم صناع مسلسل سوتس بالعربي الجزء الثاني منه في الموسم القادم ، بعد تحقيق الجزء الأول الذي عرض رمضان 2022 نجاحا جيدا ، وقام ببطولته آسر ياسين وأحمد داوود ومحمد شاهين .

أيضا يعود النجم حمادة هلال لتقديم مسلسله المداح الجزء الثالث في موسم رمضان 2023 ، بعد تحقيق الجزئين الأول والثاني نجاحا كبيرا السنين الماضية .

نادر عدلي : مسلسل المداح حل مشكلة هامة بأحداثه الدرامية تتعلق بمسألة الفراسة

أوضح الناقد الفني نادر عدلي للمال أنه ببساطة شديدة هذه المسلسلات تحتمل تقديم أجزاء جديدة منها ، وبالنسبة لمسلسل رمضان كريم كان عملا دراميا متميزا ومرتبط بشهر رمضان الكريم حينما عرض الجزء الأول منه منذ سنوات وموضوعه في النهاية عن أسر موجودة بحي شعبي خلال شهر رمضان ، حيث أنه يتوقف الأمر على المؤلف والمخرج للمسلسل في تقديم مواقف وأحداث تتفق مع طبيعة الشهر الكريم من ناحية وتكون قراءة للمجتمع المصري المعاصر كذلك

تابع أن مسلسل سوتس بالعربي هو عمل درامي في الأصل مترجم وجاء في شكل كوميديا مختلفة ومسلية وخفيفة الظل رغم أن التمصير للمسلسل في الجزء الأول ، ابتعد تماما عن تقديم شكل المحاماة المصرية لمجتمعنا وقدم النموذج الأمريكي .

وأضاف أن مسلسل المداح حل مشكلة هامة جدا بأحداثه الدرامية في مسألة الفراسة والتنبأ ومايشبه الرؤية الصوفية ، لتكون بديلا عن أعمال الشعوذة التي ظهرت في العديد من الأعمال الدرامية لذلك تجد أجزائه السابقة قبولا وارتياحا لدى المشاهدين .

أما مسلسل أحمد مكي الجزء السابع منه ، بنية خالصة واعجاب بهذا العمل الفني منذ تقديمه أتمنى أن يتوقف مكي عن تقديم أجزاء جديدة لأنها استهلك بدرجة كبيرة للغاية .

خيرية البشلاوي : هذه النوعية من المسلسلات قدمت في العالم الغربي كثيرا

وأعربت الناقدة خيرية البشلاوي أن هذه المسلسلات تحتمل تقديم أجزاء ثانية وثالثة منها فهي من نوعية ” سوب أوبرا ” بمعنى الأوبرا الصابونية ” التي قدمت في فترة الثلاثينات والأربعينات وكانت تقدم هذه النوعية من المسلسلات لربات البيوت مثل مسلسل القاهرة والناس الذي أستمر لفترة طويلة وكان يحظى بمتابعة كبيرة من المشاهدين الذي رصد حياة عائلة الحاج مرزق .

وأردفت قائلة أن هذه النوعية من المسلسلات قدمت في العالم الغربي كثيرا ، وحينما يعاد تقديم أجزاء جديدة من مسلسلات رمضان كريم بعد 5 سنوات تقريبا من تقديم الجزء الأول معنى ذلك أنه يمكن أن يستعرض التغيرات الحياتية التي طرأت في البلاد سواء على المستوى الاجتماعي أو الطبقات الاجتماعية أو الظروف الاقتصادية .

فهناك أمور كثيرة تهم الأسرة المصرية لكن تحتاج لكاتب مبدع يستطيع خلق شخصيات وأحداث درامية جيدة في الجزء الثاني لمسلسل رمضان كريم 2 الموسم الدرامي القادم ، حيث أن تلك المسلسلات يمكن أن تقدم بحلقات لانهائية وغير معدودة لكن الأهم أن يستطيع صانع المسلسل تقديم قضايا وقدر عال من المصداقية في الشخصيات والطموحات والعيب والقيم الاخلاقية التي اهتزت واستجدت في مجتمعنا خلال ال5 سنوات الماضية في الفترة الزمنية بين الجزء الأول والثاني للمسلسل ، والتي خلقت جيل مختلف عن أجيال سابقة ، والأهم أن تحمل هذه الأجزاء الجديدة روح المرحلة التي وصلنا لها على مستويات حياتية مختلفة وانعكاستها على أمور كثيرة حتى في مصطلحات الكلمات التي أصبحنا نستخدمها في حياتنا وفي الشارع وكل مكان .

وأكدت ان ذكاء كاتب هذه المسلسلات أن يخلق لنا عملا دراميا فيه عناصر الجذب ، بالاضافة لاحياء القيم الجيدة التي تذكر الأجيال الجديدة ويكون في العمل قدرة على خلق شخصيات حية نستطيع التفاعل معها كأسر مصرية ، ويمكن لصانع الدراما أن يقدم هذه الوجبة الدرامية المميزة فنيا وتجاريا بصورة جيدة لو كان مبدعا حقيقيا .

محمد قناوي : مسلسل المداح الجزء الثاني لم يكن على قدر مستوى الجزء الأول فنيا وجماهيريا

ويرى الناقد الفني محمد قناوي أن مسلسل سوتس بالعربي قدمت نسخته الأجنبية بحوالي 10 لغات مختلفة على مستوى العالم ، والنسخة المصرية منه تم تمصير 3 أجزاء من النسخة الأجنبية في الجزء الأول الذي عرض رمضان الماضي .

واستطرد قائلا أن طبيعة الموضوعات التي عرضت في المسلسل من حيث قضاياه قماشة تسمح بتقديم أجزاء جديدة ، لكن الأهم أن تكون هذه القضايا جذابة للمشاهدين لذلك يمكن تقديم جزء ثان منه وسيحقق أقبالا كبيرا الموسم الدرامي القادم .

ولفت إلى أن مسلسل المداح الجزء الثاني لم يكن على قدر مستوى الجزء الأول فنيا وجماهيريا ، لذلك الرهان على الجزء الثالث سيكون صعبا للغاية لو لم تكن كتابة العمل بهذا الجزء الجديد مميزة جدا .

أما مسلسل رمضان كريم 2 فالمؤلف أحمد عبدالله يملك قدرة على الحكي بدرجة كبيرة ، لذلك يمكنه تقديم جزء ثان منه يستعرض فيه موضوعات اجتماعية جديدة طرأت على حياتنا خلال 5 سنوات الأخيرة ، من حيث الحكي على الحياة الاجتماعية في مجتمعنا وأحمد عبد الله لديه ملكة قوية في ذلك .

لكن أزمة هذا المسلسل أن روبي وشريف سلامة قد لايرضون بالمشاركة في الجزء الثاني ، لأن أدوارهم في الجزء الأول لم تكن رئيسية وهما حاليا في منطقة مختلفة من النجومية ومشوارهم الفني لذلك يصعب أن يوافقا بسهولة ، اضافة أن صبري فواز وباسم سمرة لو قلت مساحة أدوارهم في الجزء الثاني سيساهم ذلك في عدم موافقتهم على المشاركة أيضا ، لذلك يجب أن يكون المخرج سامح عبد العزيز ذكيا في تسكين أدوار الفنانين المشاركين في الجزء الثاني بصورة كبيرة.