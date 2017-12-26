رمضان صبحي يواصل تألقه بالتسجيل في مرمي هيديرسفيلد تاون

على المصرىواصل الدولى المصرى رمضان صبحى، لاعب ستوك سيتى الإنجليزى، مسلسل تألقه فى البريمييرليج، بعدما سجل الهدف الثانى له على التوالى مع فريقه الإنجليزى، بتسجيله لهدف ستوك سيتى الأول فى اللقاء المقام حاليا، على ملعب "جالفارم ستاديوم"، ضمن لقاءات الجولة العشرون من المسابقة.تقدم توماس إينس ب

على المصرى

واصل الدولى المصرى رمضان صبحى، لاعب ستوك سيتى الإنجليزى، مسلسل تألقه فى البريمييرليج، بعدما سجل الهدف الثانى له على التوالى مع فريقه الإنجليزى، بتسجيله لهدف ستوك سيتى الأول فى اللقاء المقام حاليا، على ملعب “جالفارم ستاديوم”، ضمن لقاءات الجولة العشرون من المسابقة.

تقدم توماس إينس بهدف لأصحاب الأرض والجمهور فى الدقيقة العاشرة من إنطلاقة اللقاء، الذى يديره الحكم أنتوني تايلور، قبل أن يتعادل رمضان صبحى للضيوف فى الدقيقة 60 من عمر اللقاء، وأحتفل الدولى المصرى بخلع قميصه، ليقوم تايلور بإشهار الكارت الأصفر فى وجه اللاعب الشاب.

وكان صبحي قد سجل أول أهدافه في الدوري الإنجليزي، يوم السبت الماضى، في شباك ضيفه وست بروميتش ألبيون، خلال المباراة التى فاز فيها فريقه 3-1، في الجولة 19، بعدما حل بديلاً للسويسري شيردان شاكيري في الدقيقة 79 من عمر اللقاء، ونجح في تسجيل الهدف الثالث لصالح ستوك سيتي في الدقيقة 90، ونال إنذارا لخلعه القميص.

يذكر أن رمضان صبحي انتقل إلى ستوك سيتي في صيف 2016 مقابل 6.5 مليون يورو قادما من الأهلي، وسجل رمضان “20 عاما”، هدفا بقميص ستوك سيتي في مرمى روتشادال يوم 23 أغسطس الماضي، في الدور الثاني لكأس الرابطة الإنجليزية.