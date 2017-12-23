رمضان صبحي يسجل هدفه الأول في الدوري الإنجليزي

على المصرى سجل الدولى المصرى رمضان صبحى لاعب ستوك سيتى، أول أهدافه فى الدورى الإنجليزى الممتاز لكرة القدم، خلال لقاء فريقه أمام وست بروميتش ألبيون، فى اللقاء الذى انتهى بفوز ستوك سيتى بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى اللقاء الذى أقيم بين الفريقين على ملعب بريطانيا، ضمن لقاءات الأسبوع التاسع عشر من

على المصرى

سجل الدولى المصرى رمضان صبحى لاعب ستوك سيتى، أول أهدافه فى الدورى الإنجليزى الممتاز لكرة القدم، خلال لقاء فريقه أمام وست بروميتش ألبيون، فى اللقاء الذى انتهى بفوز ستوك سيتى بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى اللقاء الذى أقيم بين الفريقين على ملعب بريطانيا، ضمن لقاءات الأسبوع التاسع عشر من البريمييرليج.



وبدأ رمضان المباراة كبديل عكس ظهوره أساسيا بمعظم الفترات مع ستوك هذا الموسم، لقيام مارك هيوز بمنحه الثقة الكاملة، في مواجهة مع زميله المصري أحمد حجازي مدافع الباجيز، وتمكن رمضان من تسجيل الهدف الثالث لستوك في الدقيقة 90، في المباراة التي انتهت بفوز فريقه 3/1، حيث سجل للبوترز تشوبو موتينج وجو ألين، وأحرز روندون هدف الضيوف الوحيد.

ويعد هذا الهدف هو الأول لرمضان مع ستوك بالدوري منذ انتقاله للبريمييرليج، والثاني بجميع البطولات حيث سبق وأن سجل بشباك روكدال بكأس رابطة المحترفين، ورفع هذا الفوز من رصيد ستوك إلى 19 نقطة في المركز الرابع عشر، مقابل 14 لوست بروم صاحب المركز التاسع عشر.