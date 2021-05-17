رماح أسعد عضوًا منتدبًا لشركة “ثروة لتأمينات الحياة” .. و”gig” تبحث عن خليفته

علمت “المال” أن مجلس إدارة شركة “ثروة” لتأمينات الحياة “- التابعة لمجموعة ثروة كابيتال- وافقت علي تعيين رماح أسعد ، العضو المنتدب السابق لشركة “gig” حياة، عضوًا منتدبًا لها.

وعمل أسعد في قطاع التأمين، لما يقرب من ثلاثة عقود، بشركتي “أليكو” – متلايف لتأمينات الحياة حاليًا- و “gig” لتأمينات الحياة.

وقال العضو المنتدب لثروة حياة، في رسالة للمال ، “أبدأ اليوم تحدِ جديد بترأس شركة “ثروة لتأمينات الحياة” والتي تنتمي إلى أكبر مجموعة مالية غير مصرفيه داخل مصر.

أضاف، “لقد كان الحظ حليفي دائما في الإنتماء إلى شركات ومجموعات عملاقة ومتميزة ، إلا أن قصص النجاح لم تأتي سوى بالجهد الجمعي لكل الأصدقاء زملاء ورؤساء ومرؤوسين ، ويعود شريط الذكريات لخمس سنوات مضت ، عند بدء عملي في “جي أي جي” بحجم الخسائر التي قاربت 150 مليون جنيه ، وحجم الأقساط الذي لم يتجاوز 300 مليون جنيه،.

وأشار إلي أنه ، وبفضل جهد الزملاء والدعم الغير مسبوق من المجموعة ، يتوقع أن ننهي – اي شركة gig- هذا العام بأقساط تتجاوز المليار جنيه ، وأرباح تتجاوز 100 مليون جنيه.

ومن المرتقب أن يتولي أسعد منصبه الجديد في ثروة لتأمينات الحياة، خلال الأيام القليلة المقبلة.

من ناحية أخري، قال مسئول تأميني بارز، وثيق الصلة بشركة “gig” لتأمينات الحياة، أنه لم يتم إختيار خليفة “رماح أسعد” في منصب العضو المنتدب للشركة حتي الأن، وأنه جار إتخاذ اللازم.

ويبلغ رأس المال المدفوع لشركة ثروة لتأمينات الحياة، 100 مليون جنيه، و يتوزع هيكل ملكيتها بواقع 80 % لمجموعة ثروة كابيتال، مقابل 15 % للشركة التجارية المتحدة للتأمين – اللبنانية، و5 % لأحد المستثمرين الأفراد.

وأطلقت شركة ثروة لتأمينات الحياة، يناير الماضي، أول صندوق لها في السوق، تحت اسم “صندوق استثمار الحياة النقدي للسيولة بالجنيه المصري ذو العائد اليومي التراكمي”، بحجم مبدئي 100 مليون جنيه ، وتتولى شركة مصر كابيتال، الذراع الاستثماري لبنك مصر، إدارة الصندوق بالتعاون مع شركة ثروة لإدارة الاستثمارات.