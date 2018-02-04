ركود الخليج يؤجل خطط الاستثمار السعودى فى مصر

❏ عبد الله بن محفوظ: استثمارات الصندوق المشترك «حكومية».. وبحث تشكيل تحالفات لاختراق ليبيا والعراق أحمد عاشورأعلن الدكتور عبد الله بن محفوظ، نائب رئيس مجلس الأعمال السعودى المصرى، أن الركود الاقتصادى الذى تعرضت له منطقة الشرق الأوسط والخليج، مؤخرا، تسبب فى تأخر ضخ استثمارات سعود

❏ عبد الله بن محفوظ: استثمارات الصندوق المشترك «حكومية».. وبحث تشكيل تحالفات لاختراق ليبيا والعراق

أحمد عاشور

أعلن الدكتور عبد الله بن محفوظ، نائب رئيس مجلس الأعمال السعودى المصرى، أن الركود الاقتصادى الذى تعرضت له منطقة الشرق الأوسط والخليج، مؤخرا، تسبب فى تأخر ضخ استثمارات سعودية فى مشاريع عملاقة بمصر، والبحث عن مشاريع صغيرة ومتوسطة.

وأضاف رداً على تساؤلات عددا محدودا من الصحفيين الخميس الماضى، على هامش اجتماع مجلس الأعمال المشترك، حول أسباب تأخر رجال الأعمال السعوديين، فى إقامة مشاريع تم الإعلان عنها بمنطقة محور قناة السويس، من بينها استثمار 3 مليارات جنيه من خلال شركة جسور، بالإضافة لمشاريع عقارية، أن بوصلة الاستثمارات حالياً تتجه إلى المشاريع التى تتراوح تكلفتها الاستثمارية بين 50 و100 مليون جنيه، بقطاعات الأدوية والتعليم والصحة، بحيث تتوافق مع نوعية المشروعات التى سيتم تنفيذها بمنطقة نيوم السعودية، التى سترتبط مع مصر من خلال جسر الملك سلمان.

كان الأمير محمد بن سلمان، ولى العهد السعودى، قد أطلق مشروع نيوم أكتوبر الماضى، ويمتد على البحر الأحمر وخليج العقبة، ومصر والأردن، ضمن استراتيجية 2030 التى أطلقها لإنعاش اقتصاد المملكة.

أكد بن محفوظ، أن الاجتماعات مستمرة بين الجانبين المصرى والسعودى، لتفعيل الصندوق المشترك برأسمال 60 مليار ريال، وتم الاتفاق على أن استثماراته ستكون حكومية.

وتابع: ستشهد الفترة المقبلة أيضا، زيادة الاهتمام بالعلاقات التصديرية، وتعظيم الاستفادة من الخامات المتوفرة بالمملكة، وتحويلها لصناعات ذات قيمة مضافة.

وكشف أن الشركات السعودية تبحث اختراق أسواق ليبيا والعراق، من خلال تحالفات مع الشركات المصرية التى تمتلك خبرات واسعة فى السوقين.

فى سياق متصل اجتمعت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، بأعضاء مجلس الأعمال السعودى المصرى، واتحاد الغرف السعودية الذى يضم 28 غرفة، بحضور الدكتور عصام بن سعيد، وزير الدولة السعودى، عضو مجلس الوزراء، والشيخ عبد الله بن محفوظ.

ويعد الوفد السعودى الذى يزور مصر حاليا، أكبر وفد استثمارى منذ التحقيقات التى بدأتها المملكة مع رجال أعمال سعوديين فى قضايا فساد، وانتهت بإبرام تسويات للإفراج عنهم.

وقالت «نصر» فى بيان أمس، إن الحكومة قامت بمجهود كبير لجذب الاستثمار، مثل تطوير شامل للبنية الأساسية، وتنفيذ برنامج إصلاح اقتصادى وتشريعى، بعد استطلاع أراء المستثمرين فى الأقطار الشقيقة، والدول الأجنبية.

أكدت «نصر» أن قانون الاستثمار يشمل ضمانات كثيرة لحماية حقوق المستثمرين، وحوافز كبيرة للمشروعات كثيفة العمالة، وأيضاً فى الصعيد وسيناء، كما أقر مجلس النواب عدد من القوانين المشجعة، مثل قانون الشركات والإفلاس، بالإضافة إلى توفير عدد كبير من الخدمات، عبر مركز خدمات المستثمرين.

وطالبت المستثمرين السعوديين بالتواصل مع وزارة الاستثمار إذا ما تعرضوا لأى مشكلة، وأكدت أن الحكومة تعطى أولوية كبيرة لحل مشاكل المستثمرين.

وعرضت «نصر» الفرص بمختلف القطاعات على المستثمرين السعوديين، ودعتهم للتوسع فى استثماراتهم فى مصر، وضخ المزيد منها فى العاصمة الإدارية الجديدة، ومحور تنمية قناة السويس، ومشروع تنمية غرب مصر وسيناء.

وقال المستشار محمد عبد الوهاب، نائب رئيس هيئة الاستثمار، إن اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار قامت بالبت وتفعيل 36 طلبا، تقدم بهم مستثمرون سعوديون منذ إقرار القانون، وجار تفعيل 24 منازعة أخرى، تم حلها.

ونقل بيان وزارة الاستثمار عن الشيخ عبد الله بن محفوظ، نائب رئيس الجانب السعودى بمجلس الأعمال، أنه سيتقدم بشكاوى وطلبات رجال الأعمال السعوديين، خلال أسبوع.