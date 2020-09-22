«ركلها بقدمه».. ضبط المتهم بالتنمر على طالبة بالطريق العام بسوهاج

بعد تداول مقطع فيديو عن الواقعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

توصلت الأجهزة الأمنية إلى مرتكب واقعة فيديو التنمر على فتاة بمحافظة سوهاج، والاعتداء عليها بالضرب، أثناء سيرها في الطريق العام.

جاء ذلك بعدما رصدت المتابعة الأمنية تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعى يتضمن التنمر من أحد الأشخاص على إحدى الفتيات وركلها بقدمه أثناء سيرها بالطريق العام بدائرة قسم شرطة جرجا بمحافظة سوهاج.

وعلى الفور، تشكل فريق بحث جنائي بمديرية أمن سوهاج، وأسفرت جهوده عن أن الواقعة تعود ليوم 20 من الشهر الجاري.

وأضافت التحريات أن المجني عليها طالبة تبلغ 20 عامًا، مقيمة بدائرة مركز شرطة جرجا، مرتكب الواقعة عامل -مقيم بذات الدائرة.

وعقب تقنين الإجراءات، ضبطت أجهزة الأمن المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، وكشف كافة صور الخروج على القانون.

واتخذت الإجراءات القانونية للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.