ركلات الترجيح تنهي مغامرة روسيا المونديالية وتصعد بكرواتيا لنصف النهائي

علي المصري:أنهى منتخب كرواتيا، مغامرة روسيا المونديالية، بتغلبه علي أصحاب اﻷرض والجمهور، 4_3 بركلات الترجيح، بعد نهاية الوقتين اﻷصلي واﻹضافي بالتعادل 2_2، في المباراة التي أقيمت مساء السبت، على ملعب "فيشت اﻷوليمبي" بمدينة سوتشي، في ختام منافسات دور الثمانية لكأس العالم "روسيا 2018".وشهد

علي المصري:

أنهى منتخب كرواتيا، مغامرة روسيا المونديالية، بتغلبه علي أصحاب اﻷرض والجمهور، 4_3 بركلات الترجيح، بعد نهاية الوقتين اﻷصلي واﻹضافي بالتعادل 2_2، في المباراة التي أقيمت مساء السبت، على ملعب “فيشت اﻷوليمبي” بمدينة سوتشي، في ختام منافسات دور الثمانية لكأس العالم “روسيا 2018”.

وشهدت المباراة حضور رئيسة كرواتيا، كوليندا جرابار، التي تواجدت في المقصورة الرئيسية للملعب، بجوار السويسر جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي للعبة “فيفا”، وعدد من كبار الشخصيات الروسية، ونجوم كرة القدم العالمية.

أفتتح أهداف اللقاء، دينيس تشيرشيف لاعب وسط روسيا، في الدقيقة 31، بتسديدة رائعة في المقص الأيمن للحارس الكرواتي

دانيال سوباسيتش، الذي أكتفي بمشاهدة الكرة وهي تسكن شباكه.

ورفع اللاعب الروسي رصيده بهذا الهدف إلى 4 أهداف ليتساوى في لائحة هدافي البطولة مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، والبلجيكي روميلو لوكاكو، وهو

الهدف العاشر للمنتخب الروسي في البطولة الحالية.

وأصبح تشيرشيف أول لاعب يسجل 4 أهداف في بطولة واحدة لكأس العالم، لصالح منتخب روسيا، منذ اللاعب أوليج سالينكو، والذي سجل 6 أهداف في نسخة 1994.

ونجح الكرواتي أندريج كراماريتش، في معادلة النتيجة لمنتخب بلاده، في الدقيقة 39، من خلال هجمة مرتدة، وصلت الكرة لماريو مانزوكيتش، الذي أرسل كرة عرضية لكراماريتش الذي وضعها برأسه في مرمى الحارس الروسي إيجور أكينفييف.

وتمكن ماندزوكيتش من صناعة هدف دولي، للمرة الأولى منذ 1197 يومًا “21 مباراة”، حيث كان اَخر هدف صنعه اللاعب لكرواتيا، أمام النرويج في مارس 2015.

وفيما أصبح كراماريتش هو سابع لاعب يسجل لكرواتيا في مونديال 2018، ليأتي منتخب بلاده في المرتبة الثانية خلف بلجيكا، التي تمتلك 9 لاعبين تمكنوا من التسجيل، خلال نفس البطولة.

وفي الشوط الثاني، كثف المنتخب الكرواتي من ضغطه لتسجيل الهدف الثاني، فيما تراجع نظيره الروسي للدفاع، وتعاطف القائم اﻷيمن مع الحارس أكينفييف، عنما تصدي لكرة بيريسيتش.

وأنهي الحكم البرازيلي ساندرو ريكي، الذي إدار اللقاء، الشوط الثاني بتعادل المنتخبين بهدف لمثله، ليحتكم الفريقين للوقت اﻹضافي.

وفي الدقيقة 101، أحرز دوماجوي فيدا الهدف الثاني لمنتخب كرواتيا، في مرمى روسيا، مستغلا غياب الرقابة، في ضربة ركنية، ليرتقي لها ويحولها برأسه في الشباك، معلنًا عن الهدف الثاني لمنتخب بلاده.

وحقق المنتخب الكرواتي، رقما مميزا خلال المباراه، بعدما سجل هدفين بالرأس، بزيادة هدف عما سجلته في 20 مباراة سابقة لها في نهائيات كأس العالم.

ورفض ماريو فيرنانديز خروج منتخب روسيا من المونديال، عندما سجل هدف التعادل، بضربة رأسية في الدقيقة 115، من ضربة حرة مباشرة بالقرب من منطقة الجزاء، ارتقى لها وسط رقابة دفاعية كرواتية.

وانتهي الوقت اﻹضافي بالتعادل بهدفين لكل منتخب، ليحتكما لركلات الترجيح، التي أبتسمت للضيوف علي حساب أصحاب اﻷرض والجمهور، بنتيجة 4_3، حيث سجل منتخب كرواتيا أربعة ركلات وأضاع ركلة، فيما أحرزت روسيا 3 ضربات، وأضاعت ضربتين.

بتلك النتيجة، تتأهل كرواتيا للدور نصف النهائي، لأول مرة منذ 20 عاماً، بعدما كان أفضل إنجاز له التأهل لنصف النهائي في نسخة 1998، فيما توقفت المغامرة الروسية عند الدور ربع النهائي، الذي وصلت له لأول مرة منذ عام 1970، عندما خسر “الاتحاد السوفييتي” وقتها 0-1 أمام أوروجواي.