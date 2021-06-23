«ركاز» للتطوير العقاري تشارك بمعرض «Big 5»

تشارك شركة “ركاز للتطوير العقاري” بمعرض The Big 5، والذي يقام في الفترة من 26 يونيو حتى 29 يونيو، والذي يشارك فيه كبرى شركات البناء والمطورين العقاريين في السوق المصرية، على مستوى جميع الأقسام، منها إدارة المشروعات، ونمذجة معلومات المباني، والتكنولوجيا، والاستدامة، والتصميم، والهندسة المعمارية. ويقام المعرض تحت رعاية وزارة الإسكان والمرافق العمرانية، بحضور لفيف من الوزراء والرؤساء التنفيذيين من قطاع المقاولات والقطاع العقاري.

وأوضحت ركاز أنه تم ترشيح مشروع “Opal Business Complex” بالعاصمة الإدارية الجديدة للفوز بجائزة “أفضل مشروع تجاري لعام 2020” للمشروعات العقارية، والتي سيتم الإعلان عنها من قِبل الشركة المنظمة على هامش معرض The Big 5، وذلك يوم الأحد المقبل بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر.

وأوضح المهندس تامر بكير، الرئيس التنفيذى للشركة، أن ترشيح مشروع Opal لهذه الجائزة جاء نتيجة خبرة لأكثر من 20 عامًا فى المجال الهندسي والمعمارى وحصوله على أكثر من جائزة محلية وإقليمية فى التصميمات المعمارية والصديقة للبيئة.

ويعدّ مشروع Opal بالعاصمة الإدارية الجديدة هو مبنى إداري- تجاري- طبى مقام على مساحة 4 آلاف م بمنطقة mu 23 بالعاصمة الإدارية الجديدة والتى تعتبر من أهم المناطق السكنية والتجارية فى هذه المرحلة، وعلى بُعد خطوات من المدينة الرياضية للعاصمة الإدارية.

وصمم مشروع Opal طبقًا للمعاير الدولية تمهيدًا لحصوله على شهادة LEED، وهي شهادة عالمية مقدمة من المجلس الأعلى للعمارة الخضراء في الولايات المتحدة الأمريكية، ويتم منحها للمباني الصديقة للبيئة والموفرة للطاقة والتي تعتمد على التشغيل الذكي منخفض التكلفة.

ولفت إلى أن هناك مشروعات محدودة حاصلة على تلك الشهادة بالسوق العقارية المحلية.

وأوضح بكير أن إجمالي استثمارات ركاز فى الوقت الحالي يبلغ حوالى 800 مليون جنيه، وأن هناك خطة توسعية فى الفترة المقبلة لدراسة أكثر من مشروع فى جميع أنحاء الجمهورية.

وعن ركاز للتطوير العقاري والتي تم إطلاقها في السوق المصرية عام 2016 والهدف هو تأسيس مشروعات عقارية مستدامة تتمتع بالجودة العالية ومبان عصرية ومبتكرة صديقة للبيئة وتقديم أفضل خدمة للعملاء، كما تعمل الشركة على تقديم أفضل التصميمات الهندسية المتميزة التي تعكس خبرة الشركة في التصميمات الهندسية والتي ترجع إلى أكثر من 20 عامًا في هذا المجال.