«ركاز» تتعاقد مع «MENTORS» لإدارة الجزء الإداري والطبي بمشروع «OPAL»

تعاقدت شركة ركاز للتطوير العقاري مع شركة MENTORS العالمية، لإدارة الجزء الإداري والطبي بمشروع «OPAL» بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك في إطار خطة شركة ركاز للتعاون مع شركاء نجاح متميزين بمشروع «OPAL».

ووقع التعاقد تامر بكير، الرئيس التنفيذي لشركة ركاز للتطوير العقاري، ومحمد السري، الرئيس التنفيذي لشركة MENTORS العالمية، في مراسم تعاقد ضمت عدد من مسئولي كلا الشركتين.

قال الرئيس التنفيذي لشركة ركاز للتطوير العقاري، إن الحفاظ على القيمة الاستثمارية لأي مشروع يتطلب توافر إدارة ناجحة لتشغيله، وذلك للحفاظ على جودته والاستثمارات التي تم ضخها به، بالإضافة إلى الحفاظ على استثمارات العملاء بهذا المشروع .

وأضاف: انطلاقا من هذه الرؤية، قررنا التعاون مع شركة MENTORS العالمية، وهي واحدة من الشركات المميزة والتي لها سابقة أعمال محلية وعالمية قوية تشجع على التعاون معها في إدارة مشروعنا بالعاصمة الإدارية الجديدة، ومنذ بداية تواجدنا بالسوق العقاري قررنا ألا نتنازل عن التميز في كافة تفاصيل المشروع.

وتابع: إن مستوي التصميم المتميز للمشروع بجانب مواصفات المباني، يجعل المشروع ضمن الفئة الأولي CLASS “A” ، والتي تستلزم شركاء نجاح بنفس المستوى.

300 مليون جنيه حجم استثمارات مشروع”opal”

وأوضح أن مشروع “OPAL” يقع على مساحة 20 ألف متر مربع، وهو مشروع تجاري إداري طبي، بإجمالي استثمارات تبلغ 300 مليون جنيه، ويقع بمكان مميز بمنطقة MU23 بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث يتوسط ناصية تقاطع محور الأمل بعرض حوالي ١٠٠ م مع شارع رئيسي، ويقع بالقرب من النهر الأخضر.

كما يضم المشروع 240 وحدة سكنية بواقع 126 وحدة طبية و42 وحدة إدارية و73 وحدة تجارية، بمساحات متنوعة تبدأ من 27 متر للوحدات الإدارية ، و18 متر للوحدات التجارية.

ومساحة تبدأ من 18 مترا للوحدات الطبية ، كما تقدم الشركة أنظمة سداد بمقدم يبدأ من 10% وفترة سداد تصل إلى 8 سنوات.

وتابع: يعمل المشروع بأقل طاقة تشغيلية نتيجة وجود مواصفات عديدة كالواح الطاقة الشمسية والزجاج العاكس وكاسرات للشمس تسمح بدخول الضوء لا الحرارة.

ويضم المشروع غرفة اجتماعات رئيسية ومساحات عمل مشتركة مفروشة بالكامل، وأنظمة تشغيل تكنولوجية ذكية، وgym وحمام سباحة وغرفة اجتماعات مركزية في الجزء الإداري.

وقال إن الشركة أطلقت مؤخرا مرحلة من المشروع بإسم “LIBRA” والتي تستهدف رواد الأعمال والشباب الباحثين عن مساحات مكتبية متنوعة بإدارة فندقية، بحيث يقوم العميل بشراء المساحة التي تناسبه سواء مساحة في قاعة عمل رئيسية أو مكتب مملوك له ولا يكون مسئولًا عن أي أعمل تتعلق بالصيانة أو النظافة، مع إمكانية تأجير هذه المساحة لصالح العميل.

وتابع إن الشركة تنفذ المشروع بنظام BIM وهو أحد البرامج التكنولوجية التي يتم الاعتماد عليها لتجميع كافة عناصر المشروع من تصميمات ومساحات ليتم التأكد من عدم وجود تعارض بين مكونات المشروع وبالتالي عدم وجود تعارض عند التنفيذ، وليتم تنفيذ المشروع وفقا لما تم الاتفاق عليه مع العميل. مشروع_أوبال_بالعاصمة_الإدارية_الجديدة

وأكد أن عناصر التميز المتعددة بالمشروع ساهمت في اتباعه Leed certificate وهي شهادة أمريكية تمنح للمباني الخضراء المستدامة، كما ترشح المشروع للحصول على جائزة أفضل تصميم مشروع تجاري بمصرعام 2020 من دولة الإمارات العربية المتحدة وهي جائزة “The big five”.

وأشار إلى أنه جاري تنفيذ المشروع، ووصلت نسبة الإنشاءات به نحو 30% وهو ما يتناسب مع توجيهات الرئيس للوصول بنسبة الانشاءات بالمشروع بنسبة لا تقل عن 30% قبل تسويقه، وتخطط الشركة لإنهاء تنفيذ المشروع بنهاية 2022، وتتولى شركة DC للمقاولات أعمال تنفيذ المشروع.

الخطة التوسعية للشركة في الشهر المقبل

وكشف عن خطة الشركة لإطلاق مشروع سكني سياحي في البحر الأحمر، الشهر المقبل، وذلك ضمن الخطة التوسعية للشركة والتي تستهدف التوسع في عدد من المناطق الفترة المقبلة أبرزها التجمع الخامس والشيخ زايد والبحر الأحمر، لتنويع محفظتها الاستثمارية.

وقال الدكتور المهندس محمد السرى إن شركة MENTORS هي شركة عالمية تأسست عام 2010 في هولندا، وتوسعت لتصل حاليا بفرووعها الخارجية ل18 فرع حول العالم خلال 11 عام من انطلاقها.

وتقدم الشركة العديد من الخدمات على مستوى العالم، ويعد أحد المهام الرئيسية للشركة دعم رواد الأعمال والشركات الناشئة لانطلاق أعمالهم الخاصة، وتهيئة بيئة عمل مناسبة تدعم النمو المحلي والعالمي.

وأوضح أن الشركة تقدم دعمها الكامل لمحافظ الاعمال، وتدير أكثر من 5 آلاف متر مربع من مساحات الأعمال المجهزة بالكامل وذلك بالسوق العقاري المصري.

وتقوم الشركة بإدارة المساحات الإدارية والطبية لأكثر من 1500 عميل على مستوى العالم بحيث يمكن للعملاء تقديم أعمالهم بأعلى جودة وبطريقة احترافية. كما ساهمت شركة MENTORS العالمية فى مساعدة مجموعة مميزة من الشركات المصرية الناشئة فى الحصول على تحويلات تصل الى أكثر من 50 مليون دولارخلال الثلاث أعوام الماضية