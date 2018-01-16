ركاب قطار المنوفية يشتكون من قلة العربات

عادل عبدالجوادرصدت "المال" استمرار حالة الإهمال فى قطارات المنوفية بعد شكاوى مستمرة من ركاب قطار المنوفية، خاصة مركز أشمون، نتيجة الازدحام وقلة عدد عربات القطارات، ما يؤدي إلى تكدس الركاب وحدوث حالات إغماء وأحيانًا حالات وفاة.أوضح محمد .ع فى شكواه لـ"المال"، أن خط أشمون يعانى قلة العربات التى لا

عادل عبدالجواد



رصدت “المال” استمرار حالة الإهمال فى قطارات المنوفية بعد شكاوى مستمرة من ركاب قطار المنوفية، خاصة مركز أشمون، نتيجة الازدحام وقلة عدد عربات القطارات، ما يؤدي إلى تكدس الركاب وحدوث حالات إغماء وأحيانًا حالات وفاة.

أوضح محمد .ع فى شكواه لـ”المال”، أن خط أشمون يعانى قلة العربات التى لا تكفى عدد الركاب يوميًا، ما يضطر الركاب إلى الصعود أعلى العربات والتعلق بها من الخارج، مهددا سلامتهم، مناشدًا نائب دائرة أشمون العميد محمود محي الدين عوض بإعادة النظر في وعودة بتحسين عربات القطار وزيادة عددها، خاصة بعدما وعد أهالي دائرته وخاطب وزير النقل الدكتور هشام عرفات ورئيس هيئة السكة الحديد بغرض تأكيد وترسيخ وجود 7 عربات في كل الخطوط الخاصة بخط طنطا – منوف – القاهرة، والذي يمر بكل قرى مراكز أشمون.

وأضاف أحمد عبداللطيف: “أعاني من ركوب القطار يوميًا، فالعربات لا تكفي لاستيعاب المواطنين، كما أن هناك من يصعد أعلى القطار وهو ما يعرضهم للموت.

بينما ناشد آخرون المسئولين فى سكك حديد مصر العمل على ضخ عربات جديدة لسد حاجة المواطنين، وعدم تعريض حياتهم للخطر، والتدخل السريع لإيجاد حل جذرى لأزمة النقص الحاد فى العربات حفاظا على سلامة المواطنين.