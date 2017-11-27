رقم قياسي.. مطار بمدرج واحد ينفذ 969 رحلة في يوم واحد بالهند

إعداد– عبدالغفور أحمد محسن تمكن مطار مومباي الهندي من إدارة 969 رحلة جوية خلال 24 ساعة فقط، وباستخدام مدرج واحد فقط (ممر إقلاع وهبوط الطائرات)، محطما الرقم القياسي العالمي من حيث عدد الرحلات في يوم واحد بمطار يمتلك مدرج واحد فقط.وبحسب وكالة "بلومبرج" الإخبارية، تستهدف إدارة المطار

إعداد– عبدالغفور أحمد محسن



تمكن مطار مومباي الهندي من إدارة 969 رحلة جوية خلال 24 ساعة فقط، وباستخدام مدرج واحد فقط (ممر إقلاع وهبوط الطائرات)، محطما الرقم القياسي العالمي من حيث عدد الرحلات في يوم واحد بمطار يمتلك مدرج واحد فقط.

وبحسب وكالة “بلومبرج” الإخبارية، تستهدف إدارة المطار الوصول بعدد الرحلات اليومية إلى 1000 رحلة !

يُشار إلى أن ارتفاع الدخول وتخفيض الرسوم من قبل شركات الطيران، قفز بعدد الرحلات الجوية داخل الهند، ويتوقع أن يحتل سوق الطيران الهندي المركز الثالث عالميا، بعد الصين والولايات المتحدة.

وتمكنت شركات الطيران العاملة داخل الهند، من نقل 100 مليون راكب في رحلات محلية خلال العام الماضي، وتتوقع المنظمة الدولية للنقل الجوي أن يقفز هذا العدد بنحو 337 مليون راكب خلال العقدين القادمين.

ورغم كل هذا العدد، تتوقع شركة سبايس جيت للطيران منخفض التكاليف أن يرتفع عدد الركاب كثيرا في ضوء إحصائيات تؤكد أن 97% من سكان الهند الذين يبلغ عددهم 1.3 مليار نسمة، لم يسافروا عبر الجو حتى الآن.

ويمتلك مطار مومباي مدرجين للطائرات، لكنهما متقاطعان ولا يمكن استخدامهما في نفس الوقت معا، وبالتالي تعتبر عمليا بمدرج واحد، وأدى عدم وجود مساحة كافية إلى استحالة انشاء مدرج ثان مستقل.