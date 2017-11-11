رقم قياسي للمشاركة العربية فى روسيا 2018

على المصرى ستكون الكرة العربية على موعد مع التاريخ، في بطولة كأس العالم "روسيا 2018"، بعدما حطمت الرقم القياسي الخاصة بها، من حيث عدد المنتخبات المشاركة في نسخة واحدة، الذي بلغ أقصاه بمشاركة 3 منتخبات في نسختي عام 1986 بالمكسيك، عندما شاركت منتخبات المغرب والعراق والجزائر، و1998 في فرنسا بم

على المصرى

ستكون الكرة العربية على موعد مع التاريخ، في بطولة كأس العالم “روسيا 2018″، بعدما حطمت الرقم القياسي الخاصة بها، من حيث عدد المنتخبات المشاركة في نسخة واحدة، الذي بلغ أقصاه بمشاركة 3 منتخبات في نسختي عام 1986 بالمكسيك، عندما شاركت منتخبات المغرب والعراق والجزائر، و1998 في فرنسا بمشاركة منتخبات السعودية والمغرب وتونس.

وبعدما اقتصر الحضور العربي بآخر نسختين من كأس العالم على ممثل وحيد هو منتخب الجزائر، نجحت الكرة العربية في فرض نفسها وبقوة على تصفيات النسخة القادم من البطولة الأشهر والأعرق، وهو ما يؤكد أنها تسير في الطريق الصحيح وتشهد تطوراً ملحوظاً.

وسيشارك فى المونديال الروسي العام المقبل، أربعة منتخبات عربية، نجح اثنان منها في التأهل رسميا، من الجولات الماضية فى التصفيات، قبل أن يكمل منتخبا تونس والمغرب المشاركة العربية فى المونديال مساء اليوم السبت، فيما فشلت سوريا فى تجاوز الملحق الآسيوى، عقب خروجها أمام المنتخب الأسترالى.

ويتربع المنتخب السعودي، على عرش التأهل لكأس العالم بين المنتخبات العربية الأخرى، إذ صعد إلى نهائيات كأس العالم للمرة الخامسة في تاريخه، وتأهل الأخضر عام 1994 لأول مرة إلى مونديال أمريكا، وحققت إنجازا تاريخيا ببلوغها دور الـ16 في ظهورها الأول قبل الخسارة أمام السويد 3-1، التي أحرزت الميدالية البرونزية.

ثم خرجت السعودية من الدور الأول في نسختي 1998 و2002، وكان آخر تأهل للأخضر في 2006، وبذلك يمتلك منتخب المملكة رقما قياسيا آخر بعدد مرات التأهل المتتالية، وهو 4 مرات من عام 1994 إلى 2006.

وعادلت منتخبى تونس والمغرب، رقم السعودية، بعد تأهلهما اليوم السبت، فيما تأتى الجزائر بأربع مشاركات، ومصر بمشاركتين، وأخيرا كل من الكويت والعراق والإمارات العربية المتحدة بمشاركة واحدة فقط.

ومجمل المشاركات العربية في المونديال 8 منتخبات، 4 منهم عربية أفريقية مصر وتونس والمغرب والجزائر، وأربعة عربية آسيوية هي الكويت والعراق والإمارات والسعودية.

وأكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف هو نجم المنتخب السعودي سامي الجابر حيث سجل ثلاثة أهداف في ثلاثة بطولات من 4 لعبها، كما أنه أكثر لاعب عربي شارك في كؤوس العالم بإجمالي 4 مرات.