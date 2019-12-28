رقم قياسي جديد.. وليد سليمان رابع هدافي الأهلي إفريقيًا عبر التاريخ

حقق وليد سليمان لاعب الأهلي رقمًا قياسيًا جديدًا بقميص القلعة الحمراء، وذلك بعد تسجيله لثنائية اليوم أمام بلاتينيوم في دوري أبطال إفريقيا.

وليد سليمان يحل بعد الخطيب وأبوتريكة ومتعب في قائمة هدافي الأهلي إفريقيا

واستطاع الأهلي تحقيق الفوز على ضيفه بلاتينيوم بثنائية نظيفة، خلال اللقاء الذي أقيم بينهما، مساء اليوم السبت، على ستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ثنائية الأهلي جاءت عن طريق وليد سليمان في الدقيقة السابعة برأسية، قبل أن يضاعف النتيجة بهدف ثاني من علامة الجزاء في الدقيقة 68 من زمن الشوط الثاني والمباراة.

رابع هدافي الإهلي إفريقيا بـ 19 هدفا

ووصل وليد سليمان لهدفه الشخصي الـ 19 بقميص الأهلي في بطولات إفريقيا، ليصبح في المركز الرابع خلف محمود الخطيب (37 هدفا) ومحمد أبو تريكة (32 هدفا) وعماد متعب (28 هدفا).

وأصبح وليد سليمان في المركز الرابع على سلم ترتيب الهدافين التاريخيين للمارد الأحمر في إفريقيا، وذلك بعد تخطيه لكل من محمد بركات وأمادو فلايو اللذان سجلا 18 هدفا مع الأهلي.

ويتصدر كل من الهلال السوداني، والنجم الساحلي والأهلي جدول المجموعة، بنفس الرصيد 6 نقاط، ويأتي بعد ذلك نادي بلاتينيو في المركز الأخير بدون أي رصيد من النقاط.