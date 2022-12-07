رقم قياسي جديد لها… الإمارات صاحبة أقوى جواز سفر  في العالم

أضافت الإمارات رقم قياسي جديد إلى سجلها: أقوى جواز سفر في العالم . وذلك وفقاً لمؤشر “أرتون كابيتال” (Arton Capital) للمراكز العشرة الأولى في التصنيف التي تهيمن عليها الدول الأوروبية.

من خلال جواز السفر الإماراتي، يمكن للمسافر دخول 180 دولة من دون متاعب، أي أكثر بسبع دول من ألمانيا والسويد، وبتسع دول من اليابان، التي صُنّف جواز سفرها على أنَّه الأفضل عالمياً في وقتٍ سابق من هذا العام، بحسب قائمة نشرتها “هنلي أند بارتنرز” (Henley & Partners)، بينما تحتل الدولة الآسيوية المرتبة 24 على مؤشر “أرتون” مع سهولة الدخول إلى 171 دولة.

أقوى جواز سفر في العالم

بيان “أرتون” لفت إلى أنَّ جوازات سفر كل الدول تقريباً، وبجميع أنحاء العالم؛ أصبحت أكثر قوة هذا العام، مع حرص البلدان على جني الفوائد الاقتصادية جرّاء تسهيل دخول أراضيهافي المقابل،

حذّرت “أرتون” من أنَّ مكانة جواز السفر البريطاني تراجعت بالنسبة لبعض الدول الأوروبية مقارنة بالعام الماضي، وقد يستمر هذا الاتجاه حيث تكافح المملكة المتحدة لإبرام اتفاقيات تأشيرات أسوةً بالتي توصلّت إليها دول داخل الاتحاد الأوروبي.

وتُعزى هذه المعاناة لحدٍّ كبير إلى عواقب خروج البلاد من السوق الأوروبية المشتركة، وتخلّيها عن حرية الحركة المرتبطة بذلك.

وتحتل بريطانيا حالياً المرتبة 25 مع سهولة الوصول إلى 171 دولة.

كانت “فانواتو” هي الدولة الوحيدة التي شهدت تراجعاً في ترتيب قوة جواز سفرها، بسبب تعليق خطة الإعفاء من التأشيرة مع الاتحاد الأوروبي. بينما استمرّ جواز السفر الأفغاني في المرتبة الأخيرة.