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رقم قياسي جديد لمصر في موسوعة جينيس بتصميم أكبر كلمة سلام بضفاف قناة السويس

بـ 551 سترة نجاة فى زمن قياسي 13 دقيقة و 37 ثانية
المال - خاص 2:59 م, الخميس, 24 سبتمبر 20 2:59 م, الخميس, 24 سبتمبر 20

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أعلن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، عن تحقيق مصر رقم قياسي عالمي جديد في موسوعة جينيس ريكورد العالمية وتم تسجيله باسم مصر من خلال تصميم أكبر كلمة سلام ( Peace ) بـ 551 سترة نجاة فى زمن قياسي 13 دقيقة و 37 ثانية على ضفاف قناة السويس وبالتحديد في مدينة الإسماعيلية.

أوضح وزير الشباب والرياضة أن الرياضة المصرية تسير بخطوات ثابتة ومستقرة وتحقق إنجازات متتالية بفضل الدعم والرعاية التي يوليها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية .

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وأشار “صبحي” إلي أن تسجيل الرقم المصري في موسوعة جينيس جاء بعد جهود كبيرة، وتحقيق كافة الاشتراطات التي وضعتها جينيس للأرقام القياسية لتصميم أكبر كلمة سلام، والتي تم تنفيذها بمدينة الإسماعيلية في ضوء الاحتفالات العالمية الخاصة بيوم السلام العالمى، ولتصبح الاحتفالية المصرية بيوم السلام العالمى هي الاحتفالية الوحيدة في العالم التي تم تسجيلها بموسوعة الأرقام القياسية.

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ووجه الدكتور أشرف صبحي الشكر لكافة الأطراف المعنية بتنظيم الحدث وفى المقدمة الربان ولاء حافظ والاتحاد المصرى للغوض والإنقاذ وهيئة قناة السويس وجميع المشاركين من الشباب المصرى ضمن الفعالية العالمية.

ورحبت موسوعة جينيس ريكورد للأرقام القياسية بالطلبات التي دعتها للتواجد أكثر داخل مصر، والتي تطالب بتسجيل أرقاما قياسية جديدة خاصة بها، ووعدت جينيس للأرقام القياسية بزيادة انتشارها داخل مصر بعد الأداء المشرف الذي قدمه المصريون في تحقيق الرقم القياسي فى تصميم أكبر كلمة سلام Peace على ضفاف قناة السويس.

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