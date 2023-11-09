رقم قياسي جديد لتكاليف الحصول على أولوية عبور قناة بنما عند 4 مليون دولار

دفعت شركة شحن يابانية ما يناهز 4 ملايين دولار نظير الحصول على أولوية عبور قناة بنما المزدحمة، مُسجلةً بذلك رقماً قياسياً، بحسب وكالة بلومبرج.

قامت مجموعة “إينيوس جروب” اليابانية بسداد 3.975 مليون دولار في مزاد يوم الأربعاء لتأمين عبورها عبر القناة، حسبما تظهر وثائق العطاء.

يأتي ذلك إلى جانب رسوم النقل العادية التي تدفعها الشركات، والتي يمكن أن تصل إلى مئات الآلاف من الدولارات.

أولوية عبور قناة بنما

“تقترب تكلفة عبور القناة من 4.5 مليون دولار، وهذا سعر مرتفع للعديد من السفن”، وفق ما قاله أويستين كاليكليف، الرئيس التنفيذي لشركة “فليكس” للغاز الطبيعي المسال و”أفانس غاز”، خلال مؤتمر عبر الهاتف يوم الأربعاء عندما سُئل عن وضع القناة.

أكدت هيئة قناة بنما تسجيل رقم قياسي جديد في مزاد 8 نوفمبر لكنها لم تذكر اسم الفائز بالمزاد. كما أشارت الهيئة الإدارية للقناة إلى أن السفينة ستحمل غاز البترول المسال شمالاً في 15 نوفمبر.

لم تستجب “إينيوس” لطلب التعليق خارج ساعات العمل العادية.

تزايدت طوابير السفن التي تنتظر عبور القناة خلال الأشهر الأخيرة وسط موجة جفاف قاسية؛ حيث فرضت الهيئة الإدارية للقناة قيوداً صارمة على عدد السفن التي يُسمح لها بالإبحار في الممر الذي شحت مياهه.

كما أن الهيئة تتيح للشركات المزايدة على فرصة تسريع عبورها القناة وتجنب الانتظار. وقالت إنها عقدت الشهر الماضي 140 مزاداً علنياً، تجاوزت حصيلة ثلاثة منها مليون دولار.