رقم جديد لصلاح يتفوق على 8 أندية في البريميرليج

علي المصري سجل الدولي المصري محمد صلاح، جناح ليفربول الإنجليزي هدفين في مرمى ليستر سيتي، فريقه ليفربول للفوز على ضيفه ليستر سيتي (2-1) مساء اليوم السبت على ملعب "أنفيلد رود"، في الجولة 21 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم. ووصل…

علي المصري



سجل الدولي المصري محمد صلاح، جناح ليفربول الإنجليزي هدفين في مرمى ليستر سيتي، فريقه ليفربول للفوز على ضيفه ليستر سيتي (2-1) مساء اليوم السبت على ملعب “أنفيلد رود”، في الجولة 21 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ووصل صلاح إلى الهدف رقم 23 له في مختلف المسابقات هذا الموسم، متفوقًا على 8 أندية إنجليزية وهي “كريستال بالاس وبيرنلي وبرايتون وسوانزي سيتي وويست بروميتش ألبيون وهيديرسفيلد وساوثهامبتون ونيوكاسل، بعدما تسبب في 22 هدفا في البريميرليج هذا الموسم “سجل 17 وصنع 5”.



وواصل جناح ليفربول، ملاحقة الإنجليزي هاري كين مهاجم توتنهام ومتصدر ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، بعدما سجل الفرعون المصري الهدف رقم 17 في البريمييرليج هذا الموسم.



ويملك الدولي الإنجليزي هاري كين 18 هدفًا، علمًا بأن فريقه لن يلعب في الجولة الحالية، حيث يخوض توتنهام مباراته في نفس الجولة يوم الخميس المقبل أمام وست هام يونايتد.

