رفع 568 حالة إشغال طريق مخالف بنطاق 3 مراكز بالبحيرة وإزالة 145 طن تراكمات

وجه اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة على ضرورة استمرار حملات رفع الإشغالات لتيسير الحركة المرورية، وللحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري للمحافظة مع التأكيد على ضرورة الالتزام بتطبيق جميع الاحتياطات والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، وذلك حفاظاً على سلامة وأرواح المواطنين.

وقد نفذت الوحدات المحلية بمراكز المحافظة حملات مكبرة بالتنسيق مع شرطة المرافق وقسم الإشغالات أسفرت عن إزالة 371 حالة إشغال مخالف ما بين ثابت ومتحرك بنطاق الشوارع والميادين بمركز ومدينة دمنهور .

إضافة إلى 47 حالة إشغال طريق بنطاق الطرق والشوارع بمركز ومدينة وادي النطرون، و150 حالة إشغال طريق مخالفة بكفر الدوار بنطاق شوارع (شارع الحدائق – شارع المحكمة – شارع بورسعيد) كما تم تحرير 4 محاضر، كما تم رفع 145 طن تراكمات بنطاق مركز ومدينة إيتاي البارود.

وفي نفس السياق أسفرت الجهود التى نفذتها الوحدة المحلية لمركز ومدينة إيتاي البارود برئاسة محمد كجك عن رفع 145 طن قمامة خلال حملة نظافة بإيتاي البارود، والمرور على الوحدة الصحية بقرية النبيرة ومتابعة الانضباط الإداري بها والوقوف على توافر المستلزمات الطبية.

كما تم تنفيذ حملة نظافة مكبرة على طريق البحر بإيتاي البارود، حيث تضمنت أعمال النظافة ورفع المخلفات الصلبة وأكوام التراب من مداخل قرى الشعيرة – كفر الغابة – الخوالد – كفر الشيخ مخلوف ، ومتابعة توزيع أنابيب البوتاجاز بقرى إيتاي البارود .

وتم تنفيذ قرار إزالة فورية لبناء مخالف بالطوب الأبيض بنطاق الوحدة المحلية لقرية النبيرة.

من ناحية أخرى وتحت شعار “الخِلفة مسئولية .. شارك فى التنمية”، ندوة تثقيفية عن القضية السكانية بالوحدة المحلية لقرية أرمانيا .

وقد أكد اللواء المحافظ هشام أبو آمنه على إستمرار العمل الميداني والتواصل المستمر مع المواطنين والعمل على تلبية كافة إحتياجاتهم في مختلف الأنشطة والقطاعات الخدمية.

كما وجه المحافظ بالتصدي بكل حزم لكافة المخالفات وضبط الأسواق مع تكثيف المرور على كافة المصالح للتأكد من الإنضباط الإداري بها وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والوقوف على مدى الالتزام بالقوانين.

وقامت إدارة الرقابة والمتابعة الميدانية بالدیوان العام بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة وادي النطرون ومديرية التموين والطب البيطري والإدارة الزراعية ومفتشي الأغذية بمديرية الصحة والتفتيش الصيدلي والعلاج بحملة مكبرة بنطاق مركز وادي النطرون.

وأسفرت تلك الحملة عن المرور على الأسواق والمحال التجارية ومحال بيع المواد الغذائية والجزارة تم ضبط 7000 لتر سولار بغرض التجميع ، وضبط 6 طن ملوخية منتهية الصلاحية، وضبط مواد غذائية منتهية الصلاحية بمحلان سوبر ماركت.

كما تم ضبط 10 طن مخصبات زراعية منتهية الصلاحية، وضبط 18 شيكارة اسمدة زراعية مدعمة ومحظور تداولها بالأسواق، إضافة إلى ضبط 10 طن مخصبات زراعية منتج نهائي يعاد تدويرها، إضافة إلى ضبط 5 أطنان مخصبات زراعية سائلة تحت التعبئة يعاد تدويرها.

وتم ضبط 3 طن سلفات ماغنسيوم بدون تاريخ إنتاج ، وضبط 45 كرتونة أحماض أمينية بإجمالي 900 لتر منتج نهائي بعلامات تجارية مزيفة ، وتحرير 3 محاضر ذبح خارج المجازر الحكومية وضبط 10 كجم لحوم منتهية الصلاحية .

كما تم ضبط كميات من الدجاج غير صالحة للإستهلاك الآدمي بإحدى محلات السوبر ماركت ، وضبط إحدى محلات بيع المنظفات يقوم ببيع المنشطات الجنسية تقدر بحوالي 230 عبوة ما بين أقراص وجل ، وضبط 490 كجم مكرونة مجهولة المصدر بإحدى المصانع .

وتم ضبط 1250 كجم أرز مجهول المصدر، وسحب 12 عينة مواد غذائية مختلفة لإرسالها إلى المعامل، وتحرير 11 محضر إشتراطات صحية وعدم حمل شهادات صحية، وتم إعدام 30 كيلو مواد غذائية مختلفة الأنواع .

كما أسفرت الحملة عن وجود أدوية منتهية الصلاحية وغير مسجلة بوزارة الصحة ومجهولة المصدر وبدون فواتير، وضبط منشآتان صحيتان لا تطبقان الإجراءات الإحترازية وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، و ضبط عيادة طبية تدار بدون ترخيص وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة.

وقد شدد محافظ البحيرة على ضرورة استمرار تلك الحملات بكافة مدن ومراكز المحافظة لضبط الأسواق مع إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.