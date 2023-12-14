رفع 45 سيارة ودراجة نارية متروكة في الشوارع خلال 24 ساعة

تمكن رجال المرور من رفع 45 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع خلال آخر 24 ساعة، ضمن تنفيذ حملات مرورية على مستوى الجمهورية.

وأهابت وزارة الداخلية مالكي المركبات المتروكة أو تلك التي فقدت مقوماتها للسير، والتي لم يتم تجديد تراخيصها في المواعيد القانونية بسرعة التوجه لوحدات التراخيص، واتخاذ الإجراءات اللازمة لترخيصها أو تسليم اللوحات المعدنية والاستغناء عن الترخيص حال الرغبة في ذلك منعًا للوقوع تحت طائلة القانون.

وسحب رجال المرور 2133 رخصة بسبب عدم تركيب الملصق الإلكتروني وارتداء الخوذة على مستوى الجمهورية، بينهم 609 مخالفات لقائدي الدراجات النارية بسبب عدم ارتداء الخوذة، حسبما ناشدت وزارة الداخلية.

وعدلت وزارة الداخلية رسوم استخراج الملصق الإلكتروني، وحدثت الأسعار الجديدة لتظهر زيادة رسوم الملصق الإلكتروني لعام 2023، وتصبح 150 جنيهًا بديلًا عن 95 جنيهًا.

وتطبق زيادة رسوم الملصق الإلكتروني الجديدة بدءًا من اليوم الخميس في جميع وحدات المرور الثابتة والمتحركة، بواقع ارتفاع 55 جنيهًا.

ووجهت أجهزة وزارة الداخلية حملات مرورية مكثفة، لمتابعة التزام قائدي الدراجات النارية، بارتداء الخوذة.

واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، وذلك للحفاظ على أرواح المواطنين، وبما يحد من وقوع الحوادث على الطرق.

على صعيد آخر، سحب رجال المرور 1524 رخصة سيارة بسبب عدم تركيب الملصق الإلكتروني.

يذكر أن وزارة الداخلية كانت قد ناشدت قائدي الدراجات النارية الالتزام بارتداء الخوذة، وأهابت قائدي السيارات السير في الحارات المرورية المخصصة لهم، وذلك حرصًا على السلامة العامة والحفاظ على أرواح المواطنين.

وقالت وزارة الداخلية في بيان صادر عنها، أن ذلك يحقق السيولة المرورية ويحد من وقوع الحوادث على الطرق، وذلك تجنبًا للمسائلة القانونية.