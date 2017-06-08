رفع 2300 طن مخلفات هدم بالجيزة

المال - خاصقامت الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة بحملات مكبرة، لرفع مخلفات الهدم الملقاة من قبل بعض المواطنين بنهاية طريق كعابيش بحى الهرم وعلى جانبى طريق المنصورية الجديد بقرية برطس بمركز ومدينة أوسيم.وقال اللواء محمد كمال الدالي، محافظ الجيزة، إن الحملات أسفرت عن رفع 2300 طن مخلفات هدم



المال – خاص

قامت الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة بحملات مكبرة، لرفع مخلفات الهدم الملقاة من قبل بعض المواطنين بنهاية طريق كعابيش بحى الهرم وعلى جانبى طريق المنصورية الجديد بقرية برطس بمركز ومدينة أوسيم.

وقال اللواء محمد كمال الدالي، محافظ الجيزة، إن الحملات أسفرت عن رفع 2300 طن مخلفات هدم وأتربة من خلال 119 نقلة بالمعدات واللوادر، مشيرا إلى أن الأعمال امتدت لأكثر من يوم.

وأضاف الدالي أنه فور الانتهاء من أعمال رفع المخلفات بالكامل تم توسعة طريقي كعابيش والمنصورية الجديد أمام الحركة المرورية، باعتبارهما طريقين محوريين يشهدان كثافات مرورية عالية.

وأكد المحافظ أن هناك متابعة دورية لحالة النظافة بالطرق، لافتا إلى أنه تم تكليف رئيس حى الهرم ورئيس مركز ومدينة أوسيم بالحفاظ على المنطقة والمرور اليومي لضمان عدم تكرار إلقاء المخلفات وتعيين خدمات ثابتة لضبط أي سيارات تقوم بإلقاء المخلفات والتحفظ عليها واتخاذ كل الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة قبلها.

وأوضح عزت الخرصة، رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة، أنه تم رفع 1200 طن مخلفات هدم من طريق كعابيش، و1100 طن مخلفات هدم من طريق المنصورية الجديد.

وأشار إلى أنه تم الدفع بـ38 سيارة قلاب كبير، و6 لوادر لرفع المخلفات، ونقلها إلى المقلب العمومي بشبرامنت، لافتا إلى أنه سيتم الدفع بفرق من عمال الحدائق بالهيئة لزراعة الأشجار بالطريق.