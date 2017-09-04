رفع 200 طن قمامة من حي العمرانية

بدور إبراهيم قام حى العمرانية بحملة نظافة استهدفت العديد من الشوارع بنطاق الحى لرفع أى مخلفات أو تجمعات للقمامة. وقال اللواء محمد كمال الدالى محافظ الجيزة إنه تم خلال الحملة رفع 200 طن قمامة ومخلفات صلبة بشوارع ترعة الزمر، والدكتور فؤاد سعيد، وبجوار الدائرى، وشوارع فيصل السطحى والمخزن والمطبعة، وا

بدور إبراهيم

قام حى العمرانية بحملة نظافة استهدفت العديد من الشوارع بنطاق الحى لرفع أى مخلفات أو تجمعات للقمامة.

وقال اللواء محمد كمال الدالى محافظ الجيزة إنه تم خلال الحملة رفع 200 طن قمامة ومخلفات صلبة بشوارع ترعة الزمر، والدكتور فؤاد سعيد، وبجوار الدائرى، وشوارع فيصل السطحى والمخزن والمطبعة، والمريوطية، وطارق يحيى، والإخلاص، وعثمان أحمد عثمان، وخالد أمين والكونيسة.

وكلف الدالي حى العمرانية بالاستمرار فى جهود رفع مستوى النظافة بأحياء الحى وزيادة الاهتمام بالمناطق الشعبية ذات الكثافة السكانية العالية.