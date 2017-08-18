رفع 1600 طن مخلفات بالجيزة

تنفذ الهيئة العامة للنظافه والتجميل بالجيزة حملات نظافة واسعة، تستهدف جميع المناطق بأحياء المحافظة، لرفع مستوى النظافة ورفع أى تراكمات من الشوارع، تنفيذا لتوجيهات المحافظ اللواء محمد كمال الدالي، بالعمل على عودة الجيزة إلى رونقها السابق مدينة ( نظيفة جميلة متطورة ).

وأكد المحافظ أن الحملات لن تقتصر على منطقة بعينها ولكنها تشمل جميع المناطق، خاصة المناطق الشعبية وأماكن التجمعات، مطالبا بتسخير جميع الإمكانيات المتاحة من معدات وعمالة .

وأوضح أن هناك مجهودات كبيرة تبذل فى هذا الملف إلا أن سلوكيات خاطئة من بعض المواطنين تؤدى إلى ضياع هذا المجهود، مطالبا بتعاون الجميع للوصول إلى نظافة الشارع .

وقال عزت الخرصه، رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة، إنه تم تنفيذ عدة حملات ليلية مكبرة لرفع المخلفات الملقاة من قبل بعض المواطنين بطريق الإخلاص من تقاطعه مع شارع عز الدين عمر باتجاه المريوطية.

وتابع :” أسفرت الحملات عن رفع 1600 طن مخلفات هدم وأتربة من خلال 59 نقلة بالمعدات واللوادر، مشيرا إلى أن الأعمال امتدت عدة أيام.

وأكد أن هناك متابعة دورية لحالة النظافة على مستوى جميع القطاعات، مشيرا إلى أنه تم التوجيه بعمل حملات ليلية إضافية لرفع كفاءة النظافة بعدد من المناطق التى تم رصدها.

وأضاف أنه تم الدفع بـ 16 سيارة قلاب كبير و3 لوادر لرفع المخلفات بطريق الإخلاص، ونقلها إلى المقلب العمومي بشبرامنت، مضيفا أنه تم توجيه عدة حملات لرفع كفاءة النظافة بشارع ترعة الزمر بمنطقة أبو قتاتة وكوبرى الخشب بحى بولاق الدكرور، كما تم استكمال أعمال التجريد بطريق مصر إسكندرية الصحراوى.