الإسكندرية

رفع مقابل خدمة التصوير السينمائي على شواطئ الإسكندرية إلى 3 أضعاف

كان مقابل الخدمة 1000 جنيه لليوم الواحد
مها يونس 4:44 م, الأحد, 19 أبريل 20 4:44 م, الأحد, 19 أبريل 20

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وافقت محافظة الإسكندرية على المذكرة المُقدمة من جانب الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بشأن الموافقة على تعديل المادة الثالثة من قرار المحافظ رقم 535 لسنه 2014، وذلك برفع القيمة الخاصة بمقابل الخدمة المُحصله لصالح المحافظة، نظير السماح بالتصوير على الشواطئ لتكون ثلاثة أضعاف المبلغ الوارد بالقرار، لترتفع إلى ثلاثة آلاف جنيه عن اليوم الواحد للتصوير السينمائي أو التلفزيوني الخاص بالأعمال الدرامية، وذلك حسب تصريحات مصدر مسئول بمحافظة الإسكندرية.

شاطئ المندرة

ورفع مقابل الخدمة بالفنادق ذات الـ3 نجوم

وأضاف المصدر أن هناك أيضاً تعديلا طرأ بالقرار بالمادة الرابعة بشأن مقابل الخدمة فيما يخص الحفلات الغنائية وحفلات الزفاف؛ لترتفع أيضاً إلى ثلاثة آلاف جنيه بالأماكن المميزة الخاصة بالفنادق ذات الثلاثة نجوم، والمُخصص لها مساحات على الشواطئ، أما باقي الشواطئ فسيكون مقابل الخدمة فيها ألف جنيه لحفلات الزفاف والحفلات الغنائية.

شاطئ ستانلي

وكان قد أصدر اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية مؤخراً تعليمات واضحة للإدارة المركزية للسياحة والمصايف برئاسة اللواء جمال رشاد، بشأن إغلاق جميع شواطئ الإسكندرية والبالغة 69 شاطئا تقريباً أمام الجمهور، وذلك عقب استغلال عدد من المواطنين فترة الإجازة للخروج والتنزه إلى الشواطئ، إضافة إلى تنظيم رحلات من المحافظات المجاورة إلى شواطئ الإسكندرية.

ووفقاً للظروف الراهنة لم تظهر ملامح صيف 2020 بمحافظة الإسكندرية حتى الآن، وذلك للإجراءات المتبعة حرصاً على سلامة المواطنين ضمن الإجراءات الإحترازية التي اتخذتها المحافظة للحد من انتشار فيروس كورونا المُستجد.

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بقلم مها يونس

محررة صحفية ، حاصلة على ليسانس آداب شعبة إتصال وإعلام ، تخرجت عام 2008، إلتحقت بالعمل لدى جريدة المال في مارس 2014، وذلك بعد أن عملت بجريدتي الشروق والصباح منذ عام 2010، إضافة إلى جريدة الإسبوع والتي تخصصت بها في العمل بقسم الرياضة ، بدأت العمل في جريدة المال بقسم الإسكندرية وكُلفت بتغطية الأخبار المتعلقة بالمحليات بمديريات وديوان المحافظة وقسمي السياحة والآثار، فضلاً عن تغطية أخبار الجامعة ومكتبة الإسكندرية، وعملت بقسم الإستثمار والنقل المرتبط بأخبار الملاحة بالثغر بالملحق الشهري.

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