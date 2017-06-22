رفع كفاءة 375 أتوبيس نقل عام بالإسكندرية

رفعت محافظة الإسكندرية كفاءة ٣٧٥ أتوبيس نقل عام من أصل ٤٦٨ أتوبيسا من الأسطول القديم بالهيئة بنسبة ٨٠٪، وبتكلفة تتراوح من ٧٠ إلى ١٠٠ ألف جنية للأتوبيس الواحد، وذلك من خلال الإمكانيات الذاتية للهيئة العامة لنقل الركاب بالثغر، وذلك بعد تجديد وتطوير كل الأتوبيسات بالكامل، بحسب تصريحات الدكتور محمد سلطان محافظ اﻹسكندرية.

وأوضح خالد عليوة رئيس هية نقل الركاب، أن أسطول الهيئة من الأتوبيسات يتكون من ٧١٨ أتوبيس؛ منها ٤٦٨ من الأسطول القديم تم رفع كفاءة ٣٧٥ حتى الآن اعتبارا من مارس ٢٠١٥ على٢٦ مرحلة، كبداية للاعتماد على الإمكانيات الذاتية، وإعادة تأهيل الأتوبيسات وتحسين خدمة النقل بالإسكندرية، مؤكدا أن الهيئة تسعى لأن تكون الوسيلة الرئيسية رقم واحد لنقل الركاب على مستوى وسائل النقل فى الإسكندرية.

ومن جانبه أكد المحافظ أن رفع كفاءة الأتوبيسات تم بالجهود الذاتية للهيئة وهو ما وفر العديد من الموارد المالية لها، وفى إطار رفع كفاءة تشغيل الأسطول وتحسين الخدمة وتطويرها لدى المواطنين، وكذا تخفيض التكاليف، وزيادة الإيرادات، حيث تفقد ورش العمارات التى يتم فيها رفع كفاءة الأتوبيسات على الواقع ومراحل التطوير بها، كما تفقد الأتوبيسات المتطورة والتى تم دخولها للخدمة عقب رفع كفاءتها.

على صعيد آخر، أكد سلطان ضرورة الاستفادة القصوى من تذاكر الهيئة وجعلها بصورة أكثر فاعلية لدعم السياحة والترويج لها بشكل غير مباشر، وذلك بطباعة تذاكر تحتوى تعريف بالأماكن السياحية بالثغر، وكذا بوسترات سياحية للتعريف بالأماكن السياحية، والاهتمام بعمل محطات قريبة من جميع الأماكن.