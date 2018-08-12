رفع كفاءة محطات التحلية بالبحر الأحمر بتكلفة 6 ملايين جنيه

المال - خاصصرح المهندس يحيى الصديق، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر، بأن الشركة حققت العديد من الإنجازات خلال العام المالي 2017/2018، وتم رفع كفاءة محطات التحلية بالجنوب بقيمة 6 ملايين جنيه بتمويل ذاتي، من خلال إحلال طلمبات التغذية بمحطات أبورماد – حلايب وشلاتين &n

المال – خاص

صرح المهندس يحيى الصديق، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر، بأن الشركة حققت العديد من الإنجازات خلال العام المالي 2017/2018، وتم رفع كفاءة محطات التحلية بالجنوب بقيمة 6 ملايين جنيه بتمويل ذاتي، من خلال إحلال طلمبات التغذية بمحطات أبورماد – حلايب وشلاتين – مرسى علم – حماطة.

وأضاف أنه تم إحلال وتجديد 3 مواتير لطلمبات الضغط العالى بمحطتى الشلاتين والقصير، وطلمبات آبار المأخذ بمحطتى تحلية القصير ومرسى علم، و300 غشاء لمحطات التحلية بالشلاتين وحلايب وأبورماد والقصير، وترميم خزانات المياه المالحة وعنبر الطلمبات بمحطة تحلية أبورماد وحلايب.