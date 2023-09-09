«رفع كفاءة للعقارات المطلة على الدائري».. مدبولي يتابع تطوير المنطقة المحيطة بالمتحف الكبير

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، أعمال التطوير الجارية في المناطق المحيطة بالمتحف، وذلك عقب جولته بالمتحف المصري الكبير.

وتابع رئيس الوزراء في هذا الإطار، الأعمال الجارية بالمناطق المحيطة بالمتحف والطرق المؤدية إليه، والتي تضمنت طريق الفيوم، ومنطقة الرماية، ومدخل شارع الجيش، حيث شاهد أعمال زراعة النخيل والأشجار والمسطحات الخضراء، وأعمال تنسيق الموقع التي يجرى تنفيذها لإضفاء المظهر الجمالي على تلك المناطق.

وقال اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، إن الطريق الدائري يعد أحد المحاور الرئيسية المؤدية للمتحف المصري الكبير، ويجرى العمل بالتنسيق مع المكاتب الاستشارية لرفع كفاءة شامل للعقارات المطلة عليه والطرق الواقعة أسفله، لتوفير تجربة سياحية فريدة للزائرين من المصريين والأجانب المترددين عليه والزائرين للمنطقة الأثرية لأهرامات الجيزة بشكل عام.

كما أشار المحافظ لاستمرار أعمال طلاء واجهات العقارات المطلة على الطريق الدائري، وأشار إلى أنه يتم العمل على المتابعة الدورية للأعمال والتنسيق مع الشركات المنفذة لسرعة الانتهاء من القطاعات التي يجرى العمل بها وحل أي عقبات قد تواجهها، وفي الوقت نفسه العمل على الانتهاء من أعمال الإزالة الجارية للتعديات الواقعة على طريق الخدمة على جانبي الطريق الدائري، بالتعاون مع الجهات الأمنية، تمهيداً لبدء أعمال التطوير ورصف تلك الطرق.

ووجه رئيس الوزراء بضرورة مراعاة التنفيذ بالمواصفات المحددة؛ للحفاظ على عوامل الاستدامة عقب الانتهاء من أعمال التطوير، ومراعاة الانتهاء من أعمال التطوير وفق الجدول الزمني المحدد.