رفع كفاءة كورنيش مرسى مطروح وتطوير الشواطئ

الارتقاء بمنظومة العمل بالادارات الخدمية يساهم في تطوير اداء العمل وينعكس ذلك علي تقديم خدمة متكاملة للمواطن المطروحي طبقا للوائح والقوانين المنظمة

تابع وجيه عبد الرازق، رئيس مدينة مرسى مطروح الجديد، فى متابعة عدد من الأعمال الجارية بكورنيش المدينة والأرصفة وترميم الشوارع والبلاط، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بمتابعة سير أعمال رفع كفاءة كورنيش المدينة، ومتابعة مشروعات التطوير الجارية بالشواطئ.

وتفقد صباح اليوم وجيه عبدالرازق رئيس مدينة مرسى مطروح الأعمال الجارية بكورنيش المدينة، من دهان سور الكورنيش، والأرصفة، وترميم الشوارع والبلاط، وقص وتقليم أشجار الزينة والنخيل.

وأضاف رئيس المدينة بأن تعليمات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح هي إزالة المعوقات بكورنيش المدينة والشواطئ لضمان سرعة وإنجاز الأعمال مبكرا في التوقيتات المحددة، تحسبا لصدور قرارات مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية بالبدء في فتح الشواطئ بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وكما تابع رئيس مدينة مرسى مطروح أعمال التطوير بشاطئ روميل تحت إشراف مديرية الإسكان لتذليل كافة المعوقات للأعمال الجارية لضمان سرعة وإنجاز أعمال التطوير بالشاطئ.

كما تفقد أعمال دهانات الأرصفة بطريق القصر عجيبة حيث تم الانتهاء من الدهانات حتي أم الرخم، وسيتم استكمال باقي الأعمال حتى شاطئ عجيبة طبقا لتوجيهات قائد الإقليم محافظ مطروح.

عدة جولات تفقدية قام بها عبدالرازق لمتابعة الانتهاء من مشروعات البنية التحتية

ويأتى ذلك بعد عدة جولات تفقدية قام بها عبد الرازق لمتابعة الانتهاء من مشروعات البنية التحتية بالسنوسية والليدو وريم قبل أعمال الرصف، استمرارا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بمتابعة المشروعات الجارية بنطاق المدينة لسرعة الانتهاء منها طبقا للخطط الموضوعة والتوقيتات المتفق عليها .

حيث تفقد وجيه عبد الرازق رئيس مدينة مرسي مطروح الجديد مشروعات الرصف للشوارع التي سيتم البدء فيها بمناطق السنوسية البحرية والليدو وتقسم ريم وعدد من الشوارع الفرعية بنطاق المدينة بعد الانتهاء من مشروعات البنية التحتية.

وقام رئيس المدينة بتفقد منطقة السواني والأفراد والعجارمة والعوام التي تم الانتهاء منها من أعمال رصف وتطوير الشوارع الضيقة بتركيب بلاط الانترولوك.

ووجه عبد الرازق الشكر لرئيس المدينة السابق علي الجهود المبذول بالمدينة وانجاز مشروعات الرصف وتطوير منطقة السواني وتحويلها لمناطق حضارية نموذجية وفتح الشارع الموازي لمزلقان المغاربة المغلق لسنوات ورصفه وتحويل الكهرباء من هوائي لارضي تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح وسيتم استكمال المشروعات الجارية .

وأضاف رئيس المدينة بان تعليمات محافظ مطروح هو سرعة البدء في أعمال اعادة الشئ لاصلة ومشروعات الرصف بالمناطق التي انتهت منها أعمال البنية التحتية مع تذليل كافة العقبات لضمان سرعة وانجاز الاعمال طبقا التوقيتات المتفق عليها .

وأكد وجيه عبد الرازق بانه أحد ابن محافظة مطروح ولن يدخر جهدا في خدمة أبناء بلده ببذل مزيد من الجهد والعمل للارتقاء كافة الخدمات المقدمة للمواطن المطروحي .

تطوير منظومة العمل للإدارات الخدمية وتقديم حلول فورية للشكاوي اليومية

روعقد وجيه عبد الرازق رئيس المدينة الجديد، الاجتماع الأول مع قيادات والادارات الخدمية بمجلس المدينة للوقوف علي المعوقات التي تواجه العمل تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بمتابعة سير الاعمال بكافة القطاعات الخدمية بمدينة مرسى مطروح للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد رئيس المدينة بان تعليمات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح تقديم حلول فورية لكافة المعوقات التي تواجه الإدارات الخدمية التي تقدم خدمات يومية للمواطنين خاصة في قطاعات النظافة والكهرباء في حدود الإمكانيات المتاحة.

وأشار إلى أن الارتقاء بمنظومة العمل بالادارات الخدمية يساهم في تطوير اداء العمل وينعكس ذلك علي تقديم خدمة متكاملة للمواطن المطروحي طبقا للوائح والقوانين المنظمة.

وأوضح بانه سيتم رفع تقارير دورية لكافة القضايا والمشاكل والهامة لتقديم حلول سريعة للشكاوي العاجلة علي مدار الساعة والعمل بروح الفريق الواحد للنهوض بمدينتنا الساحرة الواعدة مرسي مطروح .