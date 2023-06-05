رفع كفاءة شواطئ جزيرة روميل بباب البحر بالكورنيش الشرقي لمطروح

أكد عمرو عبد المجيد رئيس مدينة مرسي مطروح ، على مواصلة سرعة إنهاء رفع كفاءة الشواطئ لتتجمل وتصبح في أبهى صورها لاستقبال مصطافي ومحبي وزائري المدينة ، وذلك طبقا لتعليمات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.

كما يأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بسرعة رفع كفاءة الشواطئ والمناطق السياحية المطلة علي طول الكورنيش .

وقال رئيس مدينة مرسي مطروح إن أعمال تمهيد وتسوية الرمال بالشواطئ مستمرة للاستعداد لموسم الصيف حيث يتم العمل في جزيرة روميل بمنطقة الفيروز بباب البحر بالكورنيش الشرقي ، ضمن جهود مجلس المدينة وأجهزته الميدانية اليومية لظهورها بالمظهر الحضاري والسياحي.

وكان اللواء خالد شعيب محافظ مطروح كلف مجلس مدينة مرسى مطروح برفع القمامة والمخلفات بالشكوي الواردة بمنطقة السنوسية البحرية بعد حل مشكلة الصرف الصحي بالشارع المشار بالشكوي المقدمة.

وتناشد مدينة مرسي مطروح الأهالي وسكان المدينة الكرام بالتعاون مع جهاز النظافة والأحياء ، مرحبين بالمشاركة المجتمعية ومبادرات شبابنا وأهالينا للحفاظ على البيئة والنظافة العامة لظهور المدينة بالشكل الحضاري والسياحي اللائق بها ، خاصة أننا مقبلون علي موسم الصيف ولن تظهر مدينتنا الواعدة في أبهي صورها إلا بتكاتف الجميع ، وأن تقدم البلدان يأتي في المقام الأول بفضل شعبها.