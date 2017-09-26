رفع طاقة محطة المعالجة الثلاثية ببنى سويف الجديدة

المال ـ خاصيدرس جهاز مدينة بنى سويف الجديدة، البدء فى تنفيذ المرحلة الثانية من محطة المعالجة الثلاثية لمياه الصرف الصحى، لتصل إجمالى طاقة المحطة إلى 55 ألف متر مكعب يوميا.قال عاطف زكريا، رئيس الجهاز، إن الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى من محطة المعالجة الثلاثية بطاقة 24 ألف متر مكعب يوم، وتنفيذ

المال ـ خاص

يدرس جهاز مدينة بنى سويف الجديدة، البدء فى تنفيذ المرحلة الثانية من محطة المعالجة الثلاثية لمياه الصرف الصحى، لتصل إجمالى طاقة المحطة إلى 55 ألف متر مكعب يوميا.

قال عاطف زكريا، رئيس الجهاز، إن الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى من محطة المعالجة الثلاثية بطاقة 24 ألف متر مكعب يوم، وتنفيذ محطة معالجة ثنائية بطاقة 94 ألف متر مكعب يوميا، والانتهاء منها فى 30 ديسمبر المقبل.

وأشار إلى أنه مشاكل توافر الكهرباء حلت فى العديد من المجاورات، فى أحياء المدينة، بالتنسيق مع الشركات المنفذة، والانتهاء من شبكات الضغط، والإنارة لعدد 3 مجاورات فى الحى الثالث، والبدء فى شبكات الحى الخامس، ومن المتوقع الانتهاء من مجاورتين خلال الشهر المقبل.

وأشار إلى أن تطوير وتأهيل 14 عمارة منخفضة التكاليف بالحى السكنى الثانى، من حساب مجلس أمناء المدينة.

وأوضح أنه مؤخرا طرح عملية تشغيل وصيانة وحراسة منظومة الصرف المؤقتة (طلمبات + خطوط الطرد قطر 700 مم والأحواض الترابية)، فى مناقصتين عامتين بين الشركات المسجلة بالاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، بجانب طرح أعمال الصيانة والنظافة والتأمين، للأجزاء المشتركة للعمارات الكائنة بالمشروعات السكنية المقامة ( 104 عمارات) بإسكان الشباب والمستقبل بالحى السكنى الثانى بالمدينة، فى مناقصة عامة بين الشركات المتخصصة فى هذا المجال.

وأشار إلى أنه بدأت أعمال إنشاء القرية التكنولوجية على مساحة 54 فدانًا، ومن المنتظر افتتاح المرحلة الأولى منها قريبًا.