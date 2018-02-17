رفع سعر إيجار مباني المعادي بارك إلى 17.70 جنيه‎

المال – خاص: علمت "المال" أن اللجنة الوزارية المشكلة للنظر فى أسعار إيجارات مبانى منطقة تكنولوجيا المعادى (المعادى بارك) اجتمعت يوم الاربعاء الماضى، بحضور عدد من ممثلي شركات خدمات الكول سنتر المستأجرة بالمنطقة قررت رفع سعر إيجار المتر الواحد إلى…

المال – خاص:





علمت “المال” أن اللجنة الوزارية المشكلة للنظر فى أسعار إيجارات مبانى منطقة تكنولوجيا المعادى (المعادى بارك) اجتمعت يوم الاربعاء الماضى، بحضور عدد من ممثلي شركات خدمات الكول سنتر المستأجرة بالمنطقة قررت رفع سعر إيجار المتر الواحد إلى 17.70 جنيه للدولار مقابل 8.88 جنيه قبل التعويم.

وأوضح مصدر مسئول باحدى شركات الكول سنتر بالمنطقة لـ “المال” أن زيادة أسعار الإيجارات للضعف ستدفع الشركات للتخارج من المنطقة تباعا لاسيما مع عدم رفض اللجنة مقترح الشركات بتثبت سعر الدولار بين 10 إلى 12 جنيه ، مؤكدا أنه سيتم تطبيق تلك الزيادة بداية مارس المقبل.

وكانت “المال” قد انفردت منذ أسابيع بالكشف عن قرار”راية لمراكز الاتصالات” التابعة لراية القابضة للاستثمارات المالية قررت الخروج من منطقة المعادى بارك، وقامت بشراء مبنى إداى جديد خارج المنطقة بقيمة70 مليون جنيه تمهيدا لنقل جزء من أعمالها إليه في ظل تمسك ادارة القرية بتسعير متر الأرض بالعملة الأمريكية.

يذكر أن سعر إيجار المتر الواحد فى منطقة المعادى التكنولوجية يتراوح حاليا بين 13 و 15 دولار.