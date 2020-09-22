رفع درجة الاستعداد لمواجهة السيول والأمطار الغزيرة في 3 محافظات

قررت 3 محافظات هي المنيا والسويس والقليوبية رفع درجة الاستعداد لمواجهة السيول والأمطار الغزيرة، في ضوء توجيهات اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية للمحافظين.

وكان شعرواي وجه برفع درجة الإستعداد واتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة لمواجهة أخطار موسم السيول والأمطار الغزيرة التى تشهدها بعض المحافظات واتخاذ الاجراءات اللازمة فى حالة أى طوارئ .

ووفق بيان للتنمية المحلية، وجه محافظ المنيا يوجه بمراجعة الخطة الشاملة لمواجهة مخاطر السيول قبل بداية فصل الشتاء وتجهيز وصيانة 34 مخر سيل وتطهير شبكات صرف الأمطار.

كما كلف محافظ السويس القيادات التنفيذية والجهات المعنية ورؤساء الأحياء برفع درجة الاستعداد لمواجهة أي سيول أو أمطار خلال موسم الشتاء.

وشدد المحافظ على أهمية مراجعة جاهزية المعدات والأفراد والجهات المعنية المشاركة في مواجهة الأزمة و تشكيل لجان للمرور على المديريات والجهات المشاركة لمواجهة السيول لمراجعة المعدات والتأكد من كفاءتها وصلاحيتها بالإضافة إلى جاهزية الأفراد وأطقم العمل بها وصيانة مخرات السيول.

وأصدر محافظ القليوبية توجيهاته لرؤساء المدن والأحياء بالمتابعة المستمرة لبيارات صرف الأمطار ومدي مطابقتها للمواصفات حيث تم تشكيل فرق ادارة الازمة ويتم عبر اعداد قاعدة البيانات من خلال متابعة سيارات الكسح واماكن تمركزها وطلمبات الشفط وأماكنها وكذلك المعدات والادوات اللازمة وسيارات الاسعاف وبالوعات الامطار وكذلك كيفية التدريب على التعامل مع الأزم