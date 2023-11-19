رفع درجة الاستعداد لفرق الطوارئ بمرسى مطروح قبل نوة المكنسة

أعلن عمرو عبد المجيد رئيس مدينة مرسى مطروح عن رفع درجة الاستعداد القصوى لنوة المكنسة من خلال فرق الطوارئ بمجلس المدينة ومعدات وسيارات المركز بوسط المدينة والطريق الدولي الساحلي، طبقا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح .

وتابع رئيس مدينة مرسي مطروح استعدادات مجلس المدينة وفرق الطوارئ ، لتكون على أهبة الاستعداد للتعامل مع رفع تراكمات وتجمعات مياه الأمطار بالشوارع الرئيسية والميادين العامة والطريق الدولي في حالة سقوط أمطار ، وربط المدينة بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، بالمعدات وسيارات الحملة الميكانيكية وإدارة تحسين البيئة المسئولة عن التعامل مع الطقس غير المستقر وحالات الطوارئ تحت إشراف نواب رئيس المدينة .

وأكد رئيس مدينة مرسى مطروح على تفعيل غرفة العمليات والأزمات مع مركز السيطرة بالمحافظة، لمتابعة الحالة العامة للطقس ونشر توقعات خبراء الأرصاد بالصفحة الرسمية للمدينة علي مواقع التواصل الاجتماعي وإبراز جهود فرق الطوارئ بمجلس المدينة بالتعامل الفوري مع تراكمات الأمطار بنطاق المدينة والمركز منذ الصباح، وذلك في إطار تكليفات مجلس الوزراء، ووزارة التنمية المحلية ومحافظ مطروح بسرعة التعامل الفوري مع تجمعات المياه.

وأوضح عبد المجيد أنه تم التنسيق مع الجهات المعنية التي تتعامل مع رفع تجمعات مياه الأمطار مع الحماية المدنية والمرور والموارد المائية والري وشركة مياه الشرب والصرف الصحي لضمان سرعة التخلص من المياه التي تعيق حركة المرور خاصة في الميادين العامة والشوارع الرئيسية والطريق الدولي، وذلك ضمن جهود المدينة .

ووجه رئيس المدينة ، لإدارة تحسين البيئة والحملة الميكانيكية ورؤساء القري برفع درجة الاستعداد لكافة المعدات والسيارات الخاصة بالتعامل مع تجمعات مياه الامطار بنطاق الاحياء الثمانية بالمدينة والطرق السريعة شرقا وغرباً ، في حالة الطقس الغير مستقر طبقا لتقارير هيئة الأرصاد الجوية .

وأعلن رئيس المدينة عن تلقي الشكاوى والبلاغات من المواطنين بغرفة عمليات المجلس لتعمل على مدار 24 ساعة بالتنسيق مع غرفة عمليات المحافظة على رقم 0464933158 / 0464935266 .

يشار إلى أن عمرو عبد المجيد رئيس مدينة مرسى مطروح كان قد عقد اجتماعه الدوري مع مديري الإدارات بمجلس المدينة لمتابعة سير العمل والوقوف على المعوقات، بحضور محمد مصطفى سكرتير المدينة وناصر النجار نائب رئيس المدينة.

واستمع رئيس المدينة للمشكلات والحلول لكافة المعوقات التي تواجه الإدارات للارتقاء بمعدلات العمل لضمان تقديم خدمة متكاملة للمواطن المطروحي بسهولة ويسر وطبقا للوائح والقوانين المنظمة للعمل .

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بمتابعة سير العمل والارتقاء بمستوى الآداء بجميع الإدارات بمجلس المدينة .