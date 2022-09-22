رفع درجة الاستعداد على الطرق السريعة في مرسى مطروح استعدادا للسيول

عقد رضا جاب الله رئيس مدينة مرسى مطروح ، اجتماعا مع رؤساء القرى للاستعداد للسيول بحضور ممثلين عن هيئة الطرق والكباري والإدارة العامة للأزمات بالمحافظة والإسكان والري وجهاز التعمير والجهات المعنية للوقوف على مناطق تجمعات مياه الأمطار بالطريق الدولي الساحلي شرقا “مطروح الإسكندرية” وفي اتجاه الغرب بطريق السلوم بنطاق المركز والمدينة، مع رفع درجة الاستعداد بالقرى لمواجهة الأمطار والسيول .

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح للاستعداد المبكر للسيول وعقد اجتماعات تنسيقية مع الاجهزة التنفيذية المعنية .

وأكد جاب الله أنه تم المرور علي طريقي الساحلي الدولي والسلوم للتأكد من سلامة المعديات بالطرق السريعة بالتنسيق مع رؤساء القري التابعين للمركز شرقاً وغرباً، وذلك فى إطار خطة المدينة للاستعداد المبكر لمواجهة السيول ، طبقا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بتكثيف الجهود للاستعداد للسيول لجميع الأجهزة التنفيذية لمراجعة جاهزة مخرات السيول تحسبا للأمطار المتوقعة.

وأضاف رئيس مدينة مرسي مطروح أنه تم التنسيق مع الأجهزة التنفيذية المعنية للمرور على أماكن تجمعات مياه الأمطار وبرابخ ومخرات السيول ، وتم تطهير وتنظيف المخرات وجاري استكمال باقي الأعمال للتأكد من جاهزيتها لاستقبال موسم الأمطار.

ووجه رئيس المدينة بالمرور ، على جميع السدود بالكيلو 4 للتأكد من سلامتها لضمان سير المياه بمجرى السيل وعدم انحراف مياه الأمطار نحو المنازل وذلك بعد التنسيق مع الجهات المعنية.مناشداً المواطنين بعدم الشروع في البناء المخالف والعشوائي في مجري السيل خاصة بمنطقة الكيلو ٤ أسفل ، وادي إسماعيل وتويويع ومناطق بوادي الرمل والخروبة حفاظاً على أرواح الجميع من خطر السيول والامطار بتلك المناطق.

وشدد رئيس مدينة مرسى مطروح علي متابعة جاهزية مجري السيل بوادي إسماعيل وتويويع وطريق الوادي بالكيلو 4، ومنطقة الخروبة والقصر ووادي الرمل تفاديا لحدوث سيول متوقعة ، خاصة مع بداية فصل الخريف فلكيا تحسبا لتغير المناخ وهطول الأمطار بغزيرة في أي وقت .