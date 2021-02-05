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رفع درجة الاستعداد.. خطة الداخلية لمواجهة تداعيات الأمطار (صور)

وقدمت العون والمساعدة للمواطنين والتدخل الفوري في كافة المواقف الطارئة، وتسيير الحركة المرورية، وكذا المساهمة في إزالة تجمعات المياه، من خلال السيارات التابعة لقوات الحماية المدنية.
أماني عوض 12:48 م, الجمعة, 5 فبراير 21 12:48 م, الجمعة, 5 فبراير 21

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كثفت أجهزة وزارة الداخلية من جهودها، وذلك لمـواجهة تداعيات الأمطار وموجة الطقس السيىء الذي تتعرض له البلاد، واعتمدت العديد من الإجراءات الاستباقية.

الداخلية تجهز المعدات والأطقم

ورفع أجهزة وزارة الداخلية درجة الاستعداد مع التنسيق مع الجهات المعنية على مستوى كافة محافظات الجمهورية، وتجهيز المعدات والأطقم والقوات اللازمة للحد من الآثار السلبية لهطول الأمطار.

وقدمت العون والمساعدة للمواطنين والتدخل الفوري في كافة المواقف الطارئة، وتسيير الحركة المرورية، وكذا المساهمة في إزالة تجمعات المياه، من خلال السيارات التابعة لقوات الحماية المدنية.

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خطة المرور

ووضع خطة مرورية مُحكمة اضطلعت إدارات المرور على مستوى مديريات الأمن، لا سيما المحافظات التي تتعرض لهطول الأمطار وموجة الطقس السيىء على تنفيذها.

وكذا من خلال تكثيف الخدمات المرورية على المحاور والطرق الرئيسية بالمحافظات، ونشر سيارات الإغاثة والدفع الرباعي لمساعدة قائدى السيارات الذين تعطلت سياراتهم.

إرشادات

إضافة إلى نشر العلامات والإرشادات المرورية لحث المواطنين على توخى الحذر حتى الوصول لمنازلهم سالمين.

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إلى جانب المتابعة المستمرة لحركة السيارات على الطرق من خلال غرف العمليات الكائنة بإدارات المرور وغرفة العمليات المركزية بالإدارة العامة للمرور؛ من خلال الخدمات المرورية المنتشرة على الطرق، لرصد أية كثافات مرورية بالمحاور مع نشر الأوناش المرورية لرفع أي معوقات.

يأتي ذلك انطلاقًا من ثوابت الإستراتيجية الأمنية المعاصرة والتي ترتكز فى أحد محاورها الجوهرية على التخطيط العلمي المدروس لمواجهة الأعباء وأداء المهام بجودة واتقان.

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وقد لاقى التواجد الفعال لأجهزة وزارة الداخلية، وتكاتف جهود رجال الشرطة لتأمين الأرواح والممتلكات من خلال سرعة الإنتقال والتجاوب مع البلاغات، استحسان ورضا المواطنين الذين أعربوا عن تقديرهم لتلك الجهود الأمنية.

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بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

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