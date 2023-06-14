رفع درجة الاستعداد بمطار برج العرب الدولي بمناسبة موسم الحج

بمناسبة موسم الحج 1444ه قام مطار برج العرب الدولي برفع أقصى درجات الاستعداد داخل صالات السفر والوصول لاستقبال الحجاج، بالإضافة إلى تخصيص خيمة مكيفة مخصصة لضيوف الرحمن.

وتم التنسيق مع كافة الجهات العاملة بالمطار والتي تشارك في موسم الحج و تم تخصيص غرفة عمليات على مدار ٢٤ ساعة و كذلك زيادة عدد المنسقين داخل الصالات لمساعدة الحجاج في إنهاء إجراءات السفر.

وقام الطيار أحمد منصور رئيس الشركة المصرية للمطارات، بزيارة ميدانية للمطار للتأكد من استعدادات موسم الحج و من جانبه وجه التعليمات بتكثيف الجهود و توفير كافة السبل لخدمة الحجاج و مساعدتهم و خاصة كبار السن و أصحاب الحالات الخاصة.

جدير بالذكر أنه من المقرر سفر ٣ رحلات اليوم الموافق ١٤ يونيو تحمل كل رحلة ٣٠٠ راكبا إلي الأراضي المقدسة خاصة بحجاج قرعة محافظتي الإسكندرية و البحيرة و سوف تقلع غدا رحلتين لحجاج قرعة إسكندرية و مطروح.

و خلال الزيارة قام منصور بتفقد الأعمال الإنشائية لمبنى الركاب الجديد و الذي يعد أولى مبنى ركاب ذكي صديق للبيئة بإفريقيا و الشرق الأوسط، كما قام بتسليم بعض العالمين شهادات إتمام المنحة اليابانية.

و في نهاية الزيارة وجه منصور الشكر لجميع العاملين بالمطار على مجهوداتهم المكثفة في المطار و خاصة أثناء موسم الحج .