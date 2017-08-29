رفع درجة الاستعداد بمستشفيات مطروح قبل عيد الأضحى

معتز محمود قرر اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح، رفع حالة الاستعداد القصوى بمستشفيات المحافظة ونقاط الاسعاف على طول الطريق الساحلى من الحمام شرقاً وحتى السلوم غرباً وسيوة جنوباً استعداداً لاستقبال عيد الأضحى المبارك، بالإضافة الى توفير كل الأدوية والأمصال بمستشفيات مدن المحافظة الثمانية استعدادا لاس

معتز محمود

قرر اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح، رفع حالة الاستعداد القصوى بمستشفيات المحافظة ونقاط الاسعاف على طول الطريق الساحلى من الحمام شرقاً وحتى السلوم غرباً وسيوة جنوباً استعداداً لاستقبال عيد الأضحى المبارك، بالإضافة الى توفير كل الأدوية والأمصال بمستشفيات مدن المحافظة الثمانية استعدادا لاستقبال أى حالات طارئة.

كما تقرر تشكيل غرفة عملات رئيسية بديوان عام محافظة مطروح وربطها بكافة مراكز ومدن المحافظة الثمانية لتلقى أى بلاغات أو شكاوى على مدار الساعة واتخاذ الاجراءات العاجلة نحو أى مشكلة أو شكاوى بصفة دورية.

وشدد المحافظ على إحكام الرقابة التموينية على الأسواق لضمان توفير كافة مستلزمات العيد بالمنافذ والأسواق والتأكد من صلاحيتها من خلال فتح عدد من المنافذ لتوزيع المواد التموينية للبيع بسعر الجملة بمدن المحافظة الثمانية.