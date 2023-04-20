رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات الجامعية خلال عيد الفطر المبارك

وجه د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، برفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات الجامعية، على مستوى الجمهورية، خلال إجازة عيد الفطر المبارك.

الوزير :زيادة أعداد الأطباء المناوبين وتنظيم الإجازات

كما وجه الوزير برفع درجة الاستعداد بأقسام الطوارئ وزيادة عدد الأطباء المناوبين بأقسام الاستقبال والطوارئ والأقسام الحرجة وتنظيم الإجازات والراحات طبقًا للقوى البشرية لكل مستشفى.

وذلك بهدف توفير العدد اللازم من الطواقم الصحية لأقسام الاستقبال والطوارئ والأقسام الحرجة.

عاشور : توافر الأدوية والمُستلزمات وأكياس الدم والتجهيزات الطبية بالمستشفيات

وأكد عاشور على توافر الأدوية والمُستلزمات والتجهيزات الطبية.

وكذلك توافر الكميات اللازمة من أكياس الدم ومُشتقاته بكافة المستشفيات الجامعية، وذلك بالتنسيق والتعاون مع كافة الجهات المعنية.

وأشار الوزير إلى تجهيز فرق احتياطية من التخصصات الطبية المُختلفة، بالإضافة إلى الفرق الأساسية الموجودة على رأس العمل، خلال فترة عيد الفطر المُبارك.

وأكد الوزير على التنسيق والتكامل بين المستشفيات الجامعية ومستشفيات وزارة الصحة والسكان.

وذلك لضمان استمرار تقديم الخدمات الصحية والعلاجية للمواطنين بكفاءة عالية.