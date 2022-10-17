رفع درجة الاستعداد بالبحيرة تحسباً لارتفاع منسوب مياه النيل

تقوم محافظة البحيرة بالتعاون والتنسيق بين مديريتي الموارد المائية والري والزراعة بالمتابعة المستمرة لمناسيب الترع والمصارف والمجاري المائية وخاصة بالمناطق المنخفضة من أراضي طرح النهر تحسباً لأي زيادة لمناسيب المياة خلال تلك الفترة من العام، وذلك نظراً لما قد تتعرض له البلاد من إرتفاع مناسيب المياة بفرعي رشيد ودمياط وتنبؤات لحدوث غمر أراضي طرح النهر المحصورة داخل القطاع المائي للمجرى، حيث أنها أماكن منخفضة المنسوب عن الأرض الطبيعية للطرق وهى الأكثر عُرضة للغرق.

كما تقوم المحافظة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية من ( العمد والمشايخ – مراكز الشرطة – الإدارات الزراعية – مراكز المدن والوحدات المحلية – إدارات الأملاك )، بإتخاذ العديد من الإجراءات اللازمة لمواجهة إرتفاع منسوب المياة للحفاظ على الصالح العام وسلامة وأمن المواطنين ومنها إخطار وإنذار كافة المواطنين داخل القطاع المائي لمجرى نهر النيل بإتخاذ كافة الإحتياطات اللازمة.

وكذا سرعة إزالة كافة المزروعات والتعديات على جانبي المجرى تحسباً لإرتفاع مناسيب المياة بفرعي رشيد ودمياط نتيجة الموازنات التي سيتم تنفيدها خلال الفترة القادمة بالمناطق المتوقع غمرها بالمياة وذلك لعدم حدوث أي غرق أو تلفيات لتلك الأراضي.

كما تم التنبية على أصحاب الأقفاص السمكية الواقعة على الجانب الأيمن والأيسر خلف قناطر إدفينا لرفعها.