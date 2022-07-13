رفع درجة الاستعداد بالإسكندرية لمتابعة قرار لجنة التسعير للمنتجات البترولية اعتبارًا من اليوم

أكد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، رفع درجة الإستعداد القصوى بجميع الأجهزة التنفيذية لمتابعة قرار لجنة التسعير التلقائي لأسعار المنتجات البترولية بوزارة البترول وتحريك الأسعار لبعض المنتجات إعتباراً من اليوم الأربعاء.

وكلف محافظ الإسكندرية الجهات المختصة بتكثيف حملات الرقابة على محطات الوقود للتصدى لأى محاولات لإحتكار الموادر البترولية بعد زيادة الأسعار أو استغلال المواطنين بأى صورة .

ووجه بتكثيف الحملات المشتركة من الأجهزة المعنية ورؤساء الأحياء وإداراة المواقف والمرور والهيئة العامة لنقل الركاب بالإسكندرية، ومديرية التموين على مواقف السرفيس والمواقف الإقليمية والداخلية للتأكد من إلتزام السائقين بالتعريفة الجديدة وعدم استغلال المواطنين على أن تتناسب الزيادة في أسعار تعريفة الركوب مع الزيادة التي شهدتها المواد البترولية .

كما كلف جميع الأجهزة التنفيذية بالمتابعة اللحظية على مدار اليوم والمرور على مواقف السرفيس ومحطات الوقود، للتأكد من إنتظام العمل بالمواقف وعدم استغلال المواطنين، والتعامل بحسم مع أي مخالفات لسائقى السرفيس والنقل الجماعى واتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محاضر للمخالفين.

وشدد المحافظ علي ضرورة التأكيد علي وضع الملصق الخاص بسيارات السرفيس والنقل الجماعي والمتضمن خط السير والأجرة المقررة وفقاً للزيادات الجديدة لعدم قيام قائدى السيارات بزيادة تعريفة الركوب بصورة منفردة أو تقسيم خطوط السير.

وأشار المحافظ إلى أن غرفة عمليات المحافظة الرئيسة منعقدة على مدار الساعة بحضور جميع الجهات المعنية ، وتستقبل شكاوى المواطنين على الأرقام ( ١١٤ ، ٤٢٣٤١٣١ ، ٤٢٣٤١٣٢ ، ٤٢٣٤١٣٣ ، ٤٢٣٤١٣٤ ، ٤٢٣٤١٣٥ ، ٤٢٣٤١٣٦ )، مؤكدًا أنه سيتم الضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه مخالفة القانون وابتزاز المواطنين ، مع اتخاذ الإجراءات الفورية والعقاب الرادع ضد السائقين المخالفين.