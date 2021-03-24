رفع درجة الاستعداد بالإسكندرية للتعامل مع عدم استقرار الأحوال الجوية

تشهد محافظة الإسكندرية لليوم الثاني على التوالي عدم استقرار في الأحوال الجوية عقب تعرضها لموجة حارة منذ بداية الأسبوع الجاري، إلى أن ضربتها موجة من الرياح الشديدة منذ أمس الثلاثاء، مُحملة بأتربة وغيوم ازدادت في شدتها بالساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء ولاتزال مستمرة.

وفي هذا الصدد، أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية رفع درجة الاستعداد والطوارئ القصوى علي مستوي الأحياء للتعامل مع حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.

ووفقاً لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، والتي تشير إلي سقوط الأمطار متفاوتة الشدة ما بين خفيفة ومتوسطة علي أوقات متقطعة ومناطق متفرقة من المحافظة، اتخذت المحافظة حذرها.

وفي غضون ذلك شدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية علي جميع المسئولين التنفيذيين والجهات المعنية بالتواجد لحظيا على مدار الساعة والمتابعة المستمرة لحالة الشوارع المختلفة ورصد أي حالات طارئة تجنبا لحدوث أي مشكلات في أي منطقة نتيجة سقوط الأمطار، وكذلك التأكد من تحقيق السيولة المرورية بجميع شوارع الإسكندرية.

علي الصعيد ذاته؛ أهابت محافظة الإسكندرية ب‏المواطنين توخي الحذر ‏وإتخاذ جميع الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الأثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة.