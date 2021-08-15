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«رفع درجاتهم مقابل كارت شحن».. ضبط عاطل نصب على طلاب الثانوية العامة

من خلال صفحات التواصل الاجتماعي وتيلجرام.
أماني عوض 6:14 م, الأحد, 15 أغسطس 21 6:14 م, الأحد, 15 أغسطس 21

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ألقت أجهزة الأمن في محافظة الشرقية القبض على عاطل متهم بالنصب على طلاب الثانوية العامة، بعدما زعم قدرته على رفع درجاتهم لكونه يعمل في الكنترول، نظير مقابل مادي وكروت شحن.

ترجع التفاصيل، إلى كشف معلومات الأجهزة الأمنية عن مزاولة شخص -مقيم بمحافظة الشرقية- نشاطًا إجراميًا في وقائع النصب الإلكتروني على المواطنين ونشر مشاركات من خلال حساب على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك “إدعى خلالها عمله بكنترول الثانوية العامة وقدرته على رفع درجات الطلاب الراغبين، نظير مقابل مادي في صورة كروت إعادة شحن الرصيد.

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وأوضحت التحريات، أنه أنشأ قناتين على موقع التواصل الاجتماعي “تليجرام” ونشر خلالهما منشورات لصور رسائل إدعى خلالها شكر المتعاملين معه خلال العام الماضي على جهوده في رفع الدرجات الخاصة بهم، كوسيلة احتيالية لبث الطمأنينة في نفوس ضحاياه.

وعُثر بحوزته على هاتف محمول، وبفحصه تبين وجود آثار ودلائل تشير إلى ارتكابه تلك الواقعة.

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وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بقصد النصب على المواطنين، والتحصل منهم على مبالغ مالية، واتخذت الإجراءات القانونية.

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بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

ملف الكاتب أماني عوض

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