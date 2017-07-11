رفع حظر الأجهزة الإلكترونية على رحلات مصر للطيران لأمريكا

المال - خاص رحب شريف فتحي، وزير الطيران المدني، بقرار سلطات الولايات المتحدة الأمريكية برفع الحظر على اصطحاب أجهزة الكمبيوتر المحمولة، على متن رحلات مصر للطيران المتجهة إلى نيويورك، مضيفا أنه كان هناك تنسيق مع جميع الجهات والأجهزة العاملة بمطار القاهرة الدولي وشركة مصر للطيران في هذا الشأن.

المال – خاص



رحب شريف فتحي، وزير الطيران المدني، بقرار سلطات الولايات المتحدة الأمريكية برفع الحظر على اصطحاب أجهزة الكمبيوتر المحمولة، على متن رحلات مصر للطيران المتجهة إلى نيويورك، مضيفا أنه كان هناك تنسيق مع جميع الجهات والأجهزة العاملة بمطار القاهرة الدولي وشركة مصر للطيران في هذا الشأن.

ومن جانبه، صرح صفوت مسلم رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، بأنه سوف يتم رفع الحظر على اصطحاب الركاب لأجهزة الكمبيوتر المحمول والأجهزة الإلكترونية الأخرى على متن رحلات مصر للطيران المتجهة إلى نيويورك، وذلك اعتبارا من غدٍ الأربعاء ١٢ يوليو ولمدة عام أو إلى أن يتم إصدار تعديل طارئ آخر، مع استمرار الحظر على رحلات لندن.

جدير بالذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية قد حظرت في مارس الماضي حمل بعض الأجهزة الإلكترونية على متن الطائرة ليتم شحنها ضمن الأمتعة في باطن الطائرة كإجراءات أمنية احترازية، وذلك على الرحلات القادمة من ٦ دول عربية.