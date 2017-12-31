رفع حالة الطوارئ في القطاع الصحي بشمال سيناء استعدادا لأعياد الميلاد

وكالات:أعلنت مديرية الشئون الصحية في محافظة شمال سيناء رفع حالة الطوارئ في جميع مستشفيات المحافظة وخاصة مستشفيي العريش العام وبئر العبد المركزي؛ استعدادا لعيد رأس السنة الميلادية وعيد الميلاد المجيد. وأكد الدكتور عربي محمد، وكيل وزارة الصحة في شمال سيناء، أنه تم إلغاء إجازات الأطباء وهيئة التمريض

وكالات:

أعلنت مديرية الشئون الصحية في محافظة شمال سيناء رفع حالة الطوارئ في جميع مستشفيات المحافظة وخاصة مستشفيي العريش العام وبئر العبد المركزي؛ استعدادا لعيد رأس السنة الميلادية وعيد الميلاد المجيد.

وأكد الدكتور عربي محمد، وكيل وزارة الصحة في شمال سيناء، أنه تم إلغاء إجازات الأطباء وهيئة التمريض في أقسام الاستقبال والطوارئ وتوفير أدوية الطوارئ والمحاليل الطبية وأكياس الدم إلى جانب تجهيز غرف العمليات لمواجهة أية حالات طارئة.





وأضاف أنه تم توفير أطقم طبية إضافية على أعلى مستوى متخصصة في جراحات المخ والعظام والباطنة وباقي التخصصات الطبية الحرجة إلى جانب الاستفادة من أطباء البروتوكول الموقع مع كليات الطب في 4 جامعات مصرية.

في سياق متصل، تم رفع درجة الاستعداد في مرفق إسعاف شمال سيناء وتوزيع سيارات الإسعاف، وعددها 64 سيارة، على مختلف الطرق الرئيسية والمحاور إلى جانب نقاط الإسعاف الرئيسية.