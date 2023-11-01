رفع تجمعات مياه الأمطار من طريق «السلوم / سيوة»

تابع عمرو عبد المجيد رئيس مدينة مرسى مطروح رفع تجمعات مياه الأمطار بطريق السلوم قبل مدخل طريق سيوة، ضمن جهود فرق الطوارئ من إدارة تحسين البيئة تحت إشراف نواب رئيس المدينة .

وكان عمرو عبد المجيد رئيس مدينة مرسى مطروح قد تابع مؤخراً ميدانياً الحالة العامة لبعض الشوارع التي تعرضت لهبوط أرضي بمنطقة الكيلو ٤ خلف الإذاعة نتيجة السيول والامطار ، والتي تأثرت بها مشروعات الصرف الصحي بالشوارع ، يرافقه المهندس محمد العشري مدير مديرية الطرق بمطروح مع الشركة المنفذة ، لسرعة التعامل مع الطرق بمنطقة الكيلو ٤ بالتنسيق مع الجهات المعنية .

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بمتابعة الحالة العامة للشوارع بمنطقة الكيلو ٤ .