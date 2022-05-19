رفع الفائدة 2%.. «اقتصادية الشيوخ» تستعرض أهم 3 أسباب وراء قرار البنك المركزي

أكد النائب ياسر ذكي وكيل لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ أن قرار البنك المركزي المصري رفع الفائدة علي المعاملات المصرفية بواقع 2% في اجتماع لجنة السياسات النقدية اليوم، جاء متوقعا لمواجهة ارتفاع الأسعار عالميا.

واستعرض وكيل لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ في تصريحاته لـ”المال” أهم أسباب رفع البنك المركزي لأسعار الفائدة اليوم، والتي يأتي علي رأسها مواجهة موجه التضخم والحد من خروج الأموال الساخنة والحفاظ علي استقرار أسعار الدولار وجذب مزيد من الاستثمارات.

وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري خلال اجتماعها اليوم الخميس رفع أسعار الفائدة بنسبة 2% لتصل إلى 11.25% للإيداع، و12.25% للإقراض في ضربة قوية لمواجهة التضخم.

يشار إلي أن لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي ذكرت في بيان أصدرته اليوم أن النشاط الاقتصادي العالمي اتسم بالتباطؤ جراء استمرار الحرب الروسية الأوكرانية.

وأوضح التقرير أن العقوبات التجارية المفروضة على روسيا وما نتج عنها من اختناقات في سلاسل الإمداد والتوريد إلى ارتفاع الأسعار العالمية للسلع الأساسية، مثل الأسعار العالمية للبترول والقمح، إضافة إلى تأثر حجم المعروض العالمي من القمح بسبب الأحوال السيئة للطقس وانخفاض المحاصيل في مناطق معينة.

حيث تم تقييد الأوضاع المالية العالمية، حيث استمرت البنوك المركزية في الخارج في تشديد السياسات النقدية عن طريق رفع أسعار العائد وخفض برامج شراء الأصول لاحتواء ارتفاع معدلات التضخم في بلادهم.

كما أن تثير عمليات الإغلاق التي تم فرضها مؤخرًا في الصين مخاوف بشأن إمكانية تفاقم اضطرابات سلاسل الإمداد والتوريد العالمية.