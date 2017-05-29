رفع الفائدة يجبر راية على إعادة شراء 29.5% من أسهم الطرح العام

أحمد علي: تلقت شركة «راية لمراكز الاتصالات» عبر حساب آلية استقرار السهم - الذى انتهت مهلته الزمنية أمس - أوامر لبيع نحو 1.449 مليون سهم تمثل 29.5 % من أسهم الطرح العام والبالغة 4.899 مليون سهم. وتوفر آلية استقرار سعر…

أحمد علي:

تلقت شركة «راية لمراكز الاتصالات» عبر حساب آلية استقرار السهم – الذى انتهت مهلته الزمنية أمس – أوامر لبيع نحو 1.449 مليون سهم تمثل 29.5 % من أسهم الطرح العام والبالغة 4.899 مليون سهم.

وتوفر آلية استقرار سعر السهم ضمانة من الشركة المصدرة للمستثمرين تتيح للمشاركين فى الطرح العام إمكانية إعادة الأسهم التى سبق لهم شراؤها إلي الشركة المصدرة بنفس سعر الطرح.

وأرجع مصطفى جاد، رئيس قطاع بنوك الاستثمار بالمجموعة المالية هيرمس – مدير طرح راية لمراكز الاتصالات – ارتفاع نسبة الأسهم التى ستستردها الشركة إلى الآثار السلبية لقرار رفع الفائدة.

وأصدر البنك المركزى المصرى فى 21 مايو الحالى، قرارًا برفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بمقدار 200 نقطة أساس، من 14.75 % لـ16.75 %، ومن 15.75 % لـ17.75 % على التوالى.

وتابع جاد: «قرار رفع الفائدة أثر بالسلب على تحركات البورصة بشكل جماعى، ليتسبب فى انخفاض أسعار الأسهم، مما أدى إلى عدم تحقيق بعض المستثمرين قصيرى الأجل العائد المستهدف بعد شهر تقريبًا من التداول على سهم راية لمراكز الاتصالات».

الجدير بالذكر أن سهم «راية لمراكز الاتصالات» بقى مرتفعًا فوق سعر الطرح البالغ 16.5 جنيه للسهم فيما سجل أعلى مستوياته عند 17 جنيها فى منتصف مايو الحالى، قبل أن يهبط لمستوى 15.98 جنيه فى الجلسة التالية لقرار رفع الفائدة.

وأشار رئيس قطاع بنوك الاستثمار بالمجموعة المالية هيرمس – مدير طرح راية لمراكز الاتصالات – إلى إن هناك مستثمرين يشاركون فى الاكتتابات الجديدة بهدف تحقيق عائد يتراوح بين %10 إلى 15 % فى مدة لا تتجاوز الشهر، وفى حال عدم تحقيقه فإنهم يقومون باستخدام آلية استقرار السهم المخصصة للطرح العام.

وكانت «راية لمراكز الاتصالات» قد طرحت نحو 48.9 % من أسهمها بالبورصة، بسعر 16.5 جنيه للسهم، بحصيلة إجمالية بلغت 808.401 مليون جنيه، ويبلغ رأسمالها نحو 50 مليون جنيه موزعًا على 100 مليون سهم بقيمة اسمية جنيهين للسهم.

