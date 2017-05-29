رفع الفائدة إيجابي على عوائد الاستثمار مقلق على الحياة

مروة عبد النبي والشاذلي جمعة: توقفت قيادات شركات التأمين أن ينعكس قرار رفع أسعار الفائدة إيجابا على صعيد عوائد الاستثمار وحقوق حملة الوثائق وصافى أرباح الشركات، في حين رجحت شركات الحياة حدوث ركود ملحوظ خلال الفترة المقبلة؛ بسبب تحريك معدل…

مروة عبد النبي والشاذلي جمعة:

توقفت قيادات شركات التأمين أن ينعكس قرار رفع أسعار الفائدة إيجابا على صعيد عوائد الاستثمار وحقوق حملة الوثائق وصافى أرباح الشركات، في حين رجحت شركات الحياة حدوث ركود ملحوظ خلال الفترة المقبلة؛ بسبب تحريك معدل الفائدة على الجنيه، خاصة الوثائق التى كانت تبرمها على حياة المقترضين نتيجة العزوف على طلب القروض والاستثمار المتوقع خلال الفترة المقبلة، إضافة إلى وجود فارق بين الفوائد على وثائق الادخار والتى تمنحها البنوك للودائع.



قال صلاح عبد الفتاح، العضو المنتدب لشركة “المصرية” لتأمينات الحياة التكافلى إن شركات التأمين على الحياة مهددة بركود ملحوظ، خاصة التى تصدر وثائق تأمين على حياة المقترض نظرآ للعزوف الكبير المتوقع على طلب الاقتراض والاستثمار خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن شركات التأمين التى تروج وثائق تأمين ذات فائدة متغيرة أو ذات مزايا محددة مسبقآ ستشهد تراجعآ حادآ فى الفترة القادمة لاتساع الفجوة بين مايقدمه الطرفين من مزايا مما يدفع العملاء تجاه البنوك من ناحية علاوة على عدم وجود فوائض مالية تكفى لإصدار وثائق تأمين بسبب التضخم وكافة اثار التعويم.

وأكد تأثر منتجات التأمين البنكى بالسلب، خاصة أن شركات التأمين اتخذتها ذراع لها فى تنمية محافظ الفردى لديها علاوة على الوثائق ذات المزايا المحددة مسبقآ سواء كانت جماعى او فردى ستقلص من الطلب على التأمين بشكل كبير.



وأوضح أن شركات التأمين لن تجد مجالا أفضل من الاستثمار الأمن خلال الايام المقبلة نظرآ لإيجابية رفع سعر الفائدة على عوائد الإستثمار لافتآ إلى أن 100% من محفظة الشركة الشهادات والودائع واذون الخزانة.

وأشار إلى أن شركته لديها إغراءات كثيرة تقدمها لعميلها تعادل رفع سعر الفائدة بالبنوك أبرزها منح المشترك 100% من فائض النشاط مما لايوجد لديه الدفاع لتصفية وثيقته او الاتجاه للبنوك بدافع إغراء سعر الفائدة

وبدوره، قال بشار سواس العضو المنتدب لشركة اللبنانية السويسرية لتأمينات الحياة التكافلى إن رفع معدل الفائدة بالبنوك بهذه النسبة يحسن من العوائد الاستثمارية على وثائق تأمينات الحياة بل وينعكس إيجابيآ على أرباح الشركات.

وأوضح سواس أن برامج الادخار الجماعية لاتتغير لعدم ثبات سعر الفائدة وتتحرك مع معدل الفائدة سواء بالزيادة أو النقص مضيفآ أن شركات الحياة يتوجب عليها حاليآ مراجعة المزايا التى تقدمها من خلال وثائق الادخار والاستثمار علاوة على طرح منتجات جديدة بمزايا تتناسب مع معدلات الفائدة الجديدة.

وأكد العضو المنتدب لـ”اللبنانية السويسرية” أن شركات الحياة لاتنافس البنوك خاصة وانها تقدم منتج بميزتين اساسيتين الاولى الإدخار والثانية توفير الحماية للعميل ضد الخطر الذى يحتاط منه كعمل معاش تكميلى او وثيقة زواج للأبناء وغيرها.

أضاف أن الأموال بالبنوك تكون عليها فوائد فقط وكلما احتاج العميل منها بفعل التضخم يتم سحب جزء منها وبذلك تتناقص قيمتها أما التأمين يقوم بمهمة أكبر وهى زيادة العائد على المبلغ المالى الموجود فى حساب استثمار الوثيقة سنويآ وضمان الحماية له فى أى وقت من تاريخ إبرامه للوثيقة.

ومن ناحيته، قال إيهاب فوزى رئيس قطاع الشئون المالية بشركة ” طوكيو مارين ” مصر جينرال تكافل أن شركات الممتلكات هى المستفيد الأكبر من قرار البنك المركزى برفع أسعار الفائدة خاصة وأن جزء كبير من إستثمارتها فى ودائع بالبنوك وأذون الخزانة.

أضاف أن 65% من إجمالى محفظة استثمارات الشركة فى الودائع وأذون الخزانة وهو مؤشر لوجود نمو متوقع فى العوائد على هذه الاستثمارات بالاضافة الى رفع قيمة فوائض النشاط للمشتركين وارتفاع صافى ارباح المساهمين بشركات التكافل خاصة وشركات الممتلكات عامة.

وأشار إلى أن شركات التأمين العامة استفادت ايضا فى الفترة الماضية من تحرير سعر الصرف وفروق العملات وذلك طبقآ لمعايير المحاسبة الجديدة موضحآ أن إجمالى ماحدث يدعم المركز المالية لشركات التأمين.

ومن ناحيته قال السيد بيومى مدير عام الاستثمار و خبير سوق المال بشركة “المصرية للتأمين التكافلى” فرع الممتلكات أن تأثير قرار البنك المركزى برفع سعر الفائدة على الايداع إلى 16.75% و على الاقراض 17.75% ايجابى فيما يخص ارتفاع العائد على أذون الخزانة العامة التى تترواح حاليا بين 17% و 19% و ارتفعت أمس بعد القرار إلى 19.5% و يترواح سعر العائد على سندات الخزانة بين 17% و 18.25% .

وأضاف بيومى أن أغلب استثمارات شركات التأمين فى ذاون و سندات الخزانة العامة وكذلك الودائع البنكية لأنها مضمونة و آمنة و مرتفعة العائد لافتا إلى أن القرار له أثر سلبى على توجه شركات التأمين نحو الاستثمارات المباشرة فى المساهمة فى تأسيس شركات لأنه جزء من تمويل الشركات يكون عبر الاقتراض و حاليا سعر الاقراض مرتفع و مكلف.

وأوضح أن استثمارات الشركات فى البورصة سوف تتأثر حيث فقد مؤشر سوق المال 300 نقطة بعد قرار رفع سعر الفائدة كما أن شركات التأمين لن تبيع الأسهم التى لديها بالبورصة لحين استقرار سوق الأوراق المالية و كذلك لأن استثمارات شركات التأمين بالبورصة تكون طويلة الأجل.

وأكد أن تاثير القرار سوف يكون سلبيا على الاقتصاد ككل بسبب ارتفاع تكلفة التمويل بالنسبة للاستثمارات المحلية و العربية و الأجنبية الجديدة، لافتا إلى أن التضخم حاليا مرتفع بسبب ارتفاع تكلفة المنتجات وليس بسبب ارتفاع القوة الشرائية.

